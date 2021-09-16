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محمود مسلم

الداخلية تحصّل 474 ألف جنيه «غرامة كمامة» في يوم واحد

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الوطن
02:15 م | الخميس 16 سبتمبر 2021
الداخلية

الداخلية

أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية، على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة، عن ضبط 9512 شخصًا لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية، وتمّ التصالح وسداد الغرامة المقرّرة لـ9479 شخصًا المقدرة بـ473,950 ألف جنيه، وتحرير محاضر لـ33 شخصًا لم يسددوا الغرامة.

وتمّ تحرير 681 مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بالإجراءات الاحترازية، بمخالفة قرار الغلق، وضبط 178 قضية في مجال منع تداول الأرجيلة «الشيشة» بإجمالي مضبوطات 975 أرجيلة.

 

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