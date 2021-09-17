وزير الدفاع يشهد المرحلة الختامية لـ«النجم الساطع 2021» بالذخيرة الحية

شهد الفريق أول محمد زكى، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، تنفيذ المرحلة الختامية لفاعليات التدريب المشترك «النجم الساطع 2021» والذى نفذت فعالياته بقاعدة محمد نجيب العسكرية ومناطق التدريب القتالي للقوات البحرية والجوية والمنطقة الشمالية العسكرية بمشاركة 20 دولة صديقة وشقيقة، وذلك بحضور الفريق محمد فريد، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وقادة الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة وكبار قادة القوات المسلحة، وعدد من كبار قادة القوات المسلحة لمختلف الدول المشاركة بالتدريب والملحقين العسكريين ودارسي الكليات والمعاهد العسكرية والإعلاميين.

وأهدى القائد العام للقوات المسلحة درع النجم الساطع لقادة العناصر المشاركة في التدريبات المشتركة.

وتضمنت المرحلة الختامية تنفيذ مشروع رماية تكتيكية بالذخيرة الحية لمختلف الأسلحة والقوات المشاركة، حيث قامت المقاتلات متعددة المهام بتنفيذ أعمال الاستطلاع والقذف الجوي ضد العدائيات المختلفة، كما قامت الطائرات الهليكوبتر المسلح المضاد للدبابات بالاشتباك وتدمير الأهداف المعادية وتنفيذ أعمال القصف المدفعي على مصادر النيران للعناصر المعادية، ودفعت المقدمات الميكانيكية والمدرعة للقوات المشاركة المدعومة بعناصر المقذوفات الموجهة المضادة للدبابات ووسائل وأسلحة الدفاع الجوي لاستكمال تطوير الهجوم وتدمير أهداف العدو المخططة كافة، وظهر خلال هذه المرحلة التعاون الوثيق بين كافة عناصر تشكيل المعركة والقدرة العالية على المناورة واستغلال طبيعة الأرض لتحقيق المهام في التوقيتات المحددة، كما أظهرت المرحلة تحقيق الهدف المنشود من التدريب.

وفى نهاية المرحلة، ألقى القائد العام كلمة نقل فيها تحيات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وأشاد بالمستوى الراقي الذي وصلت إليه القوات والقدرة على إدارة مهمة مشتركة باحترافية بعد الاستفادة من تبادل الخبرات بالشكل الأمثل.

وشهدت الأيام الماضية تنفيذ أنشطة تدريبية مكثفة ضمن فعاليات التدريب المشترك «النجم الساطع 2021» كالتدريب على عمليات الإسعافات الأولية والإخلاء الطبي الميداني للعناصر المصابة بواسطة سيارات الإسعاف المجهزة والطائرات الهليكوبتر، فضلاً عن تنفيذ النشاط التدريبي (STX) الذى يتمثل في التدريب على مكافحة القناصة والطائرة بدون طيار والعبوات الناسفة والأسلوب الأمثل لفتح الثغرات والإخلاء الطبي للجرحى، وتنفيذ النشاط التدريبي (CPX) الذى يتمثل في تبادل الخبرات المكثف بمشروع مراكز القيادة للعناصر المشاركة بالتدريب.

وفى سياق متصل، حضر الفريق محمد فريد، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، أحد الأنشطة التدريبية المخططة خلال فعاليات التدريب المشترك النجم الساطع، وتمثل النشاط التدريبي في القضاء على بؤرة إرهابية وتأمين منطقة سكنية وعودة الحياة إلى طبيعتها، وذلك من خلال تنفيذ مهمة مخططة شاركت فيها عناصر مختلف الأسلحة والتخصصات لكافة الدول المشاركة وعناصر من القوات الخاصة للشرطة المدنية المصرية التي تشارك لأول مرة في التدريب، حيث أظهر النشاط المستوى الراقي الذى وصلت إليه القوات وقدرتها على تنفيذ المهام المشتركة بأسلوب احترافي.

وأشاد رئيس أركان حرب القوات المسلحة بالأداء المتميز للعناصر المنفذة للأنشطة وقدرتهم على تنفيذ عمل مشترك باحترافية ودقة، مشيرًا إلى أهمية التدريب الذي يعمل على تبادل الخبرات والتعرف على أحدث التكتيكات القتالية لمختلف الدول المشاركة بالتدريب.

وتأتى فعاليات التدريب المشترك «النجم الساطع 2021» كأحد أبرز الأنشطة التدريبية المشتركة المهمة التي تحرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تنفيذها في إطار تعزيز العلاقات العسكرية بين مصر والعديد من الدول العربية والأجنبية، لتبادل الخبرات وتنمية مهارات القادة والضباط وللحفاظ على الكفاءة القتالية وتوحيد مفاهيم العمليات مع الدول الصديقة والشقيقة.