رئيس أركان حرب القوات المسلحة يشهد نشاطا تدريبيا في «النجم الساطع 2021»

شهد الفريق محمد فريد، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، أحد الأنشطة التدريبية البحرية ضمن فعاليات التدريب المشترك «النجم الساطع 2021»، الذي تجرى فعالياته حتى 17 سبتمبر الجاري، وذلك في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على المتابعة المستمرة لهذا التدريب نظراً لما يمثله من أهمية كبرى باعتباره أحد أهم وأكبر التدريبات المشتركة التي تجرى بالمنطقة.

بدأت الفعاليات بعرض مفصل للأنشطة التي يجري تنفيذها مع شرح أوضاع الوحدات البحرية بمنطقة التدريب، كما شملت الأنشطة الدفاع ضد التهديدات غير النمطية من خلال تنفيذ رماية مدفعية سطحي بالأعيرة المختلفة للوحدات البحرية للدول المشاركة بالتدريب، كذلك تنفيذ ممارسة حق الزيارة والتفتيش على سفينة مشتبه بها، بالإضافة إلى تنفيذ عملية الهجوم على شاطئ معادٍ من خلال عناصر الوحدات الخاصة بواسطة الإبرار الجوي والبحري والإسقاط المظلي، وتنفيذ قذف جوي ضد مراكز القيادة ومرابض النيران على الساحل بواسطة الطائرات المتعددة المهام، كما قامت عناصر القوات الجوية بأعمال التأمين الجوي وصد الهجوم المعادي.

وشهدت الأيام الماضية تنفيذ أنشطة تدريبية مكثفة ضمن فعاليات التدريب المشترك «النجم الساطع 2021» تضمنت تنفيذ الرمايات النمطية وغير النمطية بالذخيرة الحية وبأوضاع الرمي المختلفة، كذلك نفذت قوات المظلات عددا من القفزات بأساليب القفز الحر والأساسي وتنفيذ قفزة الصداقة بأعلام الدول المشاركة بالتدريب، وتنفيذ ندوة لكبار قادة الدول المشاركة تناولت التحليل والتقييم لكافة الأنشطة التي تنفذ، وذلك لتحقيق الهدف المنشود من التدريب.

وأشاد الفريق محمد فريد بالأداء المتميز للعناصر المنفذة للأنشطة وقدرتهم على تنفيذ عمل مشترك باحترافية ودقة، كما نقل تحيات وتقدير الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، والفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، للقوات المشاركة بالتدريب، مشيراً إلى أهمية التدريب الذي يعمل على تبادل الخبرات والتعرف على أحدث التكتيكات القتالية لمختلف الدول المشاركة بالتدريب.