غلق كلي لكوبري «ترسا الجديد» بالجيزة لمدة 5 أيام

أعلنت محافظة الجيزة عن بدء أعمال تركيب الفواصل العرضية لكوبري «ترسا الجديد»، في الإتجاهين، والذي يربط بين طريق المنصورية وشارع أنور السادات «ترسا سابقاً».

وأضافت محافظة الجيزة في بيان لها، اليوم، أن الأعمال تستلزم غلق كلي لكوبري ترسا الجديد في الإتجاهين لمدة 5 أيام مـن الساعه 12 صـبـاح اليـوم الجمعـة الموافـق 17 من شهر سبتمبر الجاري، حتـى يـوم الثلاثاء الموافق 21 من الشهر الجاري.

التحويلات المرورية خلال أعمال الغلق الكلي لكوبري ترسا

وأشارت محافظة الجيزة في بيانها، إلى أن الإدارة العامة لمرور الجيزة قامت بإجراء التحويلة المرورية الاتية :

حركة المركبات القادمة من طريق المنصورية

-حركة المركبات القادمة من طريق المنصورية وترغب بالسير بإتجاه محور أنور السادات «ترسا سابقاً»، تسلك الطريق السطحي للكوبري مروراً بشارع ترعة السيسي وشارع اللبيني وطريق المريوطية ثم استكمال السير إلى محور أنور السادات .

حركة المركبات القادمة من محور أنور السادات

- حركة المركبات القادمة من محور أنور السادات وترغب بالسير في اتجاه طريـق المنصورية تسلك الطريق السطحي للكوبري مـروراً بطريـق المريوطيـة وشارع اللبيني وشارع ترعة السيسي ثم استكمال السير إلى طريق المنصورية.

المتابعه الميدانية والتنسيق مع الجهات المعنية المنفذة وإزالة كافة المعوقات

ووجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رؤساء أحياء الهرم والطالبية بالمتابعة الميدانية والتنسيق مع الجهات المعنية المنفذة وإزالة أي معوقات .

فيما قامت الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة بوضع العلامات الإرشادية والتحذيرية بنطاق الأعمال بالكامل كما قامت بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لتسيير الحركة بمحيط منطقة الغلق.

فيما اعلنت محافظه الجيزة اليوم عن تنفيذ أعمال صيانة ورفع كفاءة طبقة الإيبوكسي الخاصة بكوبري الجيزة المعدني لتحقيق السيولة المرورية اللازمة والوصول لأعلي معدلات الأمن والسلامه علي الكوبري في اطار استعدادات المحافظة لاستقبال فصل الشتاء وموسم هطول الأمطار .