كورونا يمنع إقامة مولد السيد البدوي بطنطا للعام الثاني على التوالي

حسم الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، اليوم، الجدل، حول ما تردد بشأن إمكانية إقامة مولد السيد البدوي بطنطا من عدمه، وذلك خلال بيان صحفي اليوم، مؤكدا عدم السماح بإقامة المولد الشهير هذا العام.

وأكد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، استمرار حظر إقامة مولد السيد البدوي بطنطا للعام الثاني على التوالي، ومنع كافة الاحتفالات المصاحبة له، وذلك تطبيقا للإجراءات الاحترازية لحماية المواطنين من فيروس كورونا.

كورونا يمنع إقامة مولد السيد البدوي للعام الثاني على التوالي

وأشار محافظ الغربية، إلى أن احتفالات مولد العارف بالله السيد البدوي، تقوم في شهر أكتوبر من كل عام، وذلك بالتزامن مع احتفالات المحافظة بعيدها القومي، ونظرا للإجراءات الاحترازية التي تضعها الدولة من أجل مواجهة فيروس كورونا لن يتم إقامة تلك الاحتفالات هذا العام.

إلغاء مولد السيد البدوي بطنطا

وأوضح أن ما يتم تداوله بشأن رغبة المحافظة في إقامة مولد السيد البدوي بطنطا، أو التجهيز لإقامة المولد فى موعده الشهر المقبل، لا أساس له من الصحة، خاصة وأن المولد يتوافد عليه الآلاف من شتى محافظات الجمهورية، وهو ما يعطي فرصة لانتشار الإصابة بكورونا، وأكد محافظ الغربية، أن الهدف الأول من استمرار إلغاء المولد هو حماية المواطنين من فيروس كورونا.

حقيقة إقامة مولد السيد البدوي بطنطا.. مقصد الآلاف سنويا

ويعد السيد البدوي بطنطا واحدا من أهم 4 أقطاب صوفية في مصر، ويتم الاحتفال به مرتين في العام، مولد الرجبي يكون في شهر ابريل، والاحتفال الكبير يكون في شهر أكتوبر، بحضور مئات الطرق الصوفية وقيادتها، وأجهزة المحافظة ومئات الآلاف من المواطنين الذين يتوافدون على المولد خلال هذا الشهر للمشاركة في تلك الاحتفالات.