انقلاب تريلا بالبحيرة يغلق طريق مصر إسكندرية الزراعي.. وبتر قدم السائق

أدى انقلاب سيارة تريلا بين قريتي شبرا النونة، وكفر مساعد، بمركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة، قبل قليل، إلى غلق الطريق الزراعي مصر اسكندرية، باتجاه الإسكندرية.

إخطار بالحادث

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارا من مركز شرطة إيتاي البارود، يفيد بانقلاب سيارة تريلا بين قريتي كفر مساعد وشبرا النونة، مما أدى إلى غلق الطريق الزراعي، وإصابة السائق، وجاري رفع حطام الحادث وإعادة فتح الطريق أمام المارة.

بتر قدم السائق

وبالانتقال والفحص تبين إصابة سائق السيارة ببتر في القدم، وجرى نقله إلى مستشفى دمنهور التعليمي، لعمل الإسعافات والفحوصات الطبية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة.