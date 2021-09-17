مصرع وإصابة 4 أشخاص في انقلاب سيارة على طريق «مطروح - الإسكندرية»

لقي شخصان مصرعهما، وأصيب آخرين في حادث، انقلاب سيارة أمام محور الضبعة الإقليمي على طريق «مطروح - الإسكندرية»، الساحلي الدولي، وانتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، ونقلت الضحايا إلى مستشفى الضبعة المركزي، وأخطرت شرطة النجدة اللواء هشام أبوالنصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح بالحادث.

نقل المصابين للمستشفى

واستقبل مستشفى الضبعة المركزي جثتين ومصابين من ضحايا حادث انقلاب سيارة أمام محور الضبعة، هم: «صابر زينهم محمد 37 سنة، شيماء محمد توفيق، 40 سنة، سجدة صابر زينهم، 11 سنة، جثة هامدة، ومحمد صابر زينهم 10 سنوات جثة هامدة»، ويجرى الفريق الطبي بقسم الطوارىء بمستشفى الضبعة استكمال الفحوصات الطبية للمصابين، من الأشعة والتحاليل الطبية، وتقديم الخدمات الطبية لهم.

التحفظ على الجثتين

وانتقلت مباحث قسم شرطة الضبعة والمرور إلى موقع الحادث، لفحص الحادث والكشف عن أسباب وقوعه، ورفع تقرير للنيابة العامة، وجرى التحفظ على الجثتين، تحت تصرف النيابة ومفتش الصحة لحين صدور قرار بالتصريح بالدفن.