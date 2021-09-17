إصابة 7 أشخاص في انقلاب سيارة بطريق «مطروح - إسكندرية»

أصيب 7 مواطنين، منذ قليل، في حادث انقلاب سيارة على طريق «مطروح - الإسكندرية»، الساحلي الدولي، بالقرب من قرية «كشوك عميرة»، وانتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وجرى نقل جميع المصابين إلى مستشفى رأس الحكمة المركزي، وأخطرت شرطة النجدة اللواء هشام أبوالنصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح بالحادث.

نقل مصابي حادث سيارة طريق مطروح

واستقبل مستشفى رأس الحكمة المركزي 7 مصابين عقب انقلاب سيارة على طريق «مطروح - إسكندرية»، هم: «شريف عبد النبي أحمد، 37 سنة، منى محمود أحمد، 35 سنة، محمد عبد النبي أحمد، 29 سنة، زين شريف عبد النبي، عبد النبي أحمد عبد الرحيم، 63 سنة، وحمزة شريف عبد النبي، وسيف شريف عبد النبي»، وتبين أن جميع المصابين من القاهرة، ويجرى الفريق الطبي بقسم الطوارئ بالمستشفى استكمال الفحوصات من الأشعة والتحاليل وتقديم الخدمات الطبية حتى الإطمئنان عليهم والتماثل للشفاء.

الشرطة تفحص حادث سيارة بطريق «مطروح - إسكندرية»

وانتقلت مباحث قسم شرطة مطروح والإدارة العامة للمرور إلى مكان الحادث وجاري الوقوف على أسباب وقوعه والكشف عن الملابسات، ورفع تقرير للنيابة لمباشرة التحقيقات.