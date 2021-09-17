توقيع اتفاق بين روتاري التحرير ومركز تكنولوجيا الجلود لتدريب الفتيات

جرى توقيع عقد اتفاق بين روتاري التحرير برئاسة الدكتورة أمل السيسي، ومركز تكنولوجيا الجلود التابع لوزارة التجارة والصناعة برئاسة عايدة زايد، من أجل تدريب السيدات والفتيات على صناعة الجلود، وذلك بحضور كل من الدكتورة نانسي عبدالغني عضو روتاري التحرير والمسؤولة عن المشروع، والدكتورة ريهام سعد محمود نائب مدير مركز الجلود ورئيس قسم الصناعات الجلدية بالمركز.

وجاء التوقيع في ظل رغبة الطرفين في التعاون الثنائي وفقا للخطة القومية لمصر ورؤية رئيس الجمهورية لعام 2021، وهي «استثمر في الإنسان»، وفي إطار رؤية نادي روتاري مصر التي تتبنى شعار «الاستثمار في تعليم وبناء الإنسان»، من أجل خلق ميزات تنافسية مستديمة تستطيع خلق فرص عمل للشباب وبالأخص المرأة من خلال استثمار طاقاتهم الإبداعية التي سيجري التركيز عليها في المرحلة المقبلة.

وسيجري اﻟﺗدرﯾب ﻋﻠﻰ ﻋدة ﻣراﺣل، اﻟﻣرﺣﻠﺔ الأوﻟﻰ تبدأ ﺑﺗدرﯾب فتيات وﺳﯾدات على ﺗﻌﻠم ﻛﯾﻔﯾﺔ ﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﻣحفظة اﻟﺟﻠدﯾﺔ والأﺣزﻣﺔ وﺻﻧﺎﻋﺔ ﻣﻧﺗﺞ ﻧﮭﺎﺋي، ﻛﻧواة ﻟﻠﺗدرﯾب، وﻣن ﺛم ﻋرض ﻣﻧﺗﺟﺎﺗﮭن بالمعارض الوطنية اﻟتي ﺗﻧظﻣها وزارة اﻟﺗﺟﺎرة واﻟﺻﻧﺎﻋﺔ، وﻣﻊ ﺗﻌﻠم اﻟﺣرﻓﺔ ﺳﯾجري ﻣﻧﺢ اﻟﻣﺗدرﺑﺎت ﺷﮭﺎدة ﺑﺎﻟﺗدرﯾب ﯾﻣﻛﻧﮭن ﻣن ﺧﻼﻟﮭﺎ إﯾﺟﺎد ﻓرﺻﺔ ﻋﻣل ﻣواﺗﯾﺔ ﺑﺎﻟﺗﺟمعات اﻟﺻﻧﺎعية.

وسيجري ﺗوﺳﯾﻊ ﻧطﺎق اﻟﺗدرﯾب باﻟﻣرﺣﻠتين اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ واﻟﺛﺎﻟﺛﺔ، ﻋن طرﯾق إدﻣﺎج اﻟﻣزﯾد ﻣن اﻟﻣﺗدرﺑﺎت، ﺛم إجراء ﺑﺣث ﻣﯾداﻧﻲ ﻟﯾﺷﻣل اﻟﺳﯾدات واﻟﺷﺎﺑﺎت اﻟﻣﺳﺗﻔﯾدات ﻣن ﻣﺑﺎدرة «ﺣﯾﺎة ﻛرﯾﻣﺔ» ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻣﻧﺎطق اﻟﻘﺎھرة اﻟﻛﺑرى.