«روتاري فاروس» يبدأ مشروعا لتسقيف 21 منزلا بإحدى قرى غرب الإسكندرية

افتتح نادي روتاري الإسكندرية فاروس، برئاسة الدكتورة سناء عجلان، مشروع تسقيف 21 منزلًا بإحدى قرى غرب المحافظة، التي شهدت الكشف على 412 حالة ضمن قافلة طبية أقيمت على هامش عملية التسقيف.

عملية التسقيف ضمن خطط الدولة في تنمية القرى

وأوضحت رئيس النادي أن المشروع الذي افتتح اليوم يأتي تماشياً مع ما تقوم به الدولة من جُهد واضح في تطوير قرى مصر، من خلال المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، منوهة بأن عملية التسقيف قام بها المهندس عبد الرحمن كمال أحد شباب «الروتاراكت».

وفي ذات السياق، أوضح المهندس هادر ميتو رئيس لجنة المشروعات والصورة العامة بالنادي، أن اليوم شمل تنظيم قافلة طبية شملت «أمراض الباطنة، والأطفال، والنساء، والعيون، والجلدية، والأسنان»، إضافة إلى البصريات لعمل النظارات الطبية وكذلك صرف العلاج بالمجان.

25 طبيبا كشفوا على 412 فردا

وأكد «ميتو»، أن القافلة الطبية التي أقيمت بالتعاون مع أطباء جمعية ليدرز برئاسة الدكتور سامح مرسي عرب أستاذ القلب بطب الإسكندرية شملت 25 طبيبًا في التخصصات التي تم توفيرها اليوم، حيث قاموا بالكشف الطبي على 412 فردًا من أهالي القرية، إضافة إلى الفحص بالموجات فوق الصوتية لـ12 مريضة و13 تحليل سكر.

يذكر أن فعاليات اليوم جاءت بمشاركة 38 شابًا من شباب «الروتاراكت» و«انتراكت فاروس لايتهاوس»، فيما حرصت أندية الروتاري خلال الفترة الماضية على عمليات تنمية القرى على هامش خطة الدولة المصرية المتمثلة في مبادرة «حياة كريمة».