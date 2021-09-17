«معلومات الوزراء»: مصر تقدمت 38 مركزا في مؤشر الأمان على مستوى العالم

قال المهندس وليد جادو، المدير التنفيذي لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، إن مصر تتقدم بخطى سريعة، بناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث أطلق الكثير من المبادرات التي لها مردود كبير جدًا على المواطنين، ولذلك حاولوا -في المركز- رصد التنمية التي حدثت، وكل ما يُذكر عن مصر بطريقة سلبية أو إيجابية، وأصدروا تقريرًا من 6 أجزاء أحدها يتحدث عن المجتمع المستدام، وترتيب مصر في مؤشر المخاطر الاجتماعية، لافتًا إلى أن هناك إشادة من البنك الدولي بما تفعله مصر في السنوات الماضية.

ترتيب مصر في مؤشر الأمان

وأضاف «جادو» في مداخلة هاتفية مع برنامج «اليوم» المذاع على قناة «dmc» الفضائية، وتقدمه الإعلامية دينا عصمت، اليوم الجمعة، أنهم يتابعون كل المؤشرات الدولية التي تصدر من جهات دولية كبيرة، وترتيب مصر فيها، داعيًا المواطنين لزيارة صفحة مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار لمطالعة التقارير التي تتحدث عن مصر، مشيرًا إلى أن التقارير صادرة باللغة العربية والإنجليزية، موضحًا أن مصر قفزت 38 مركزًا في مؤشر أكثر الدول أمانًا على مستوى العالم في عام 2021، وأصبحت في المركز الـ65 بين 134 دولة، بعدما كانت تحتل المركز الـ103 من بين 134 دولة، في عام 2019.

تقدم مصر في مؤشر تمثيل المرأة

وتابع المدير التنفيذي لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أن التقرير يتحدث عن الأمن الشخصي للمواطن، والحروب، وغيرها من المسائل المتعلقة بالأمان، موضحًا أن مصر احتلت المرتبة الأولى عربيًا والـ16 عالميًا في مؤشرات تمثيل المرأة في البرلمان، مشددًا على أن هذه المؤشرات والتقارير الإيجابية تؤكد أن مصر تسير في الطريق الصحيح، لأنهم لو أصدروا تقارير عن إنجازات الحكومة ستكون شهادتهم مجروحة، وقد يقول البعض إن الحكومة تشهد لنفسها.

ولفت إلى أن مصر يوجد بها نسبة تاريخية لتمثيل المرأة في البرلمان، والبيانات والتقارير الدولية موثوق فيها، موضحًا أنهم يصدرون ملخصًا لهذه التقارير عبر صفحات التواصل الاجتماعي لكي تصل إلى المواطنين ويتعرفوا عليها.