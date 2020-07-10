سلطنة عمان الخامسة عالميا في مؤشر الأمان وانخفاض الجريمة

صنفت سلطنة عمان، كخامس أكثر الدول أمانًا وخلوًا من الجريمة في العالم، طبقًا لمؤشر جديد أصدرته قاعدة البيانات العالمية "نامبيو"، ومقرها صربيا.

وذكرت وكالة الأنباء العمانية، أن السلطنة حصلت على 79.50 نقطة في مستوى الأمان، و20.62 في معدل انتشار الجريمة.

وأوضحت قاعدة بيانات نامبيو أن مؤشر انتشار الجريمة وقياس درجة الأمان يهدف إلى تقييم المستوى العام للجريمة في دولة أو مدينة معينة، وتعتبر أن مستويات الجريمة إذا كانت أقل من 20 فهي منخفضة جدًا أما من بين 20 و 40 فهي منخفضة ومن بين 40 و 60 فهي معتدلة فيما تعتبر أن مستويات الجريمة إذا كانت بين 60 و 80 فهي مرتفعة ، وإذا كانت أعلى من 80 فهي مرتفعة للغاية.

واعتبرت أن مستوى الأمان يسير عكس مؤشر الجريمة تمامًا فكلما ارتفعت الدرجة دل ذلك على ارتفاع مستوى الأمان والسلامة.

ويعتمد مؤشر الجريمة على معايير عديدة كجرائم القتل والسرقة والسطو والاغتصاب وهو يرتب الدول بمقياس يتراوح بين صفر إلى 100 بحيث أنه كلما اقتربت دولة ما من الصفر كانت معدلات الجريمة بها قليلة فيما ترتفع هذه المعدلات في حالة اقتراب تقييمها من 100.

يذكر أن "نامبيو" تصدر تقاريرها سنويًا منذ العام 2009، اعتمادًا على قياس معدل الجريمة، ويتم قياس مؤشر الجرائم التي تقع في الدول وفقًا لقوانينها الداخلية.