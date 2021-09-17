وزير المالية عن العدالة الاجتماعية: «لما باخد من اللي معاه مش بتضايق»

تحدث الدكتور محمد معيط، وزير المالية، عن تحقيق العدالة الاجتماعية بين فئات المجتمع، قائلا إنَّ الدولة ترغب بالفعل في تحقيق العدالة الاجتماعية «بتضايق لما ميكونش فيه عدالة في توزيع العبء، وبتضايق لما أحمّل على اللي مفروض محملش عليه لو أخدت من اللي مش معاه، إنما لو خدت من اللي معاه مش بتضايق».

قانون ضريبة الأرباح الرأسمالية مطلب للسوق وتبدأ في أبريل 2023

وأضاف «معيط»، خلال لقاء ببرنامج «مشروعات مصر»، المذاع على شاشة قناة «صدى البلد»، اليوم الجمعة، أنّ قانون ضريبة الأرباح الرأسمالية مطلب للسوق ولم يتم تطبيق قانون جديد، «السوق هو اللي طلب ده من رئيس الوزراء».

ولفت وزير المالية إلى أن دفع ضريبة الأرباح الرأسمالية يبدأ في أبريل 2023، مؤكدا أن الحكومة لم تفرض ضرائب جديدة على المتعاملين في البورصة المصرية، ومصر أقل الأسواق في قيمة الضرائب المفروضة على مستثمري أسواق المال وقانون ضريبة الأرباح الرأسمالية امتداد لمبدأ العدالة الضريبية.

خزانة الدولة لم تساهم بأي مبالغ مالية في بناء العاصمة الإدارية

وأوضح «معيط» أن خزانة الدولة لم تساهم بأي مبالغ مالية في بناء العاصمة الإدارية الجديدة، والدولة تنفق مئات المليارات في مختلف القطاعات لتحقيق التنمية الشاملة.

وأشار إلى أن الضرائب على التجارة الإلكترونية استيفاء لحقوق الخزانة العامة للدولة «المواطن اللي بيبيع نفس السلعة اللي بتتباع إلكترونيا بيدفع ضرائب، طيب لو خدت منه ومخدتش من اللى بيبيع إلكتروني يبقى اللى بيبيع في محل بيته هيتخرب ويفلس».

ونوه إلى وجود آلاف المصدرين سجلوا على المنظومة الجديدة، لافتا إلى أن هناك 20 ألف مصدر أجنبي سجلوا والعمليات تجري بالفعل.