«المالية»: تعديل البيانات وأزمة الإنتاج العالمية سبب تأخر إحلال المركبات

كشف الدكتور طارق عوض، المتحدث الرسمي باسم مبادرة إحلال المركبات بوزارة المالية، عن عدد الأشخاص المتقدمة في المبادرة منذ انطلاقها في شهر يناير الماضي، قائلا: «هناك 80 ألف شخص تقدموا للمبادرة، من بينها 32 ألف طلب وجرى استكمال بياناتهم».

تعديل البيانات سر تأخر إحلال المركبات

وأضاف عوض خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل مقدمة برنامج «الحياة اليوم»، الذي يعرض عبر قناة «الحياة» أنه بالنسبة لبعض التأخيرات، أن تعديل البيانات على الموقع الإلكتروني الذي أتيح حديثًا كان سببًا في تأخر إحلال المركبات.

أزمة عالمية في إنتاج السيارات

وتابع المتحدث الرسمي باسم مبادرة إحلال المركبات بوزارة المالية: «عدد المتقدمين كبير، ويجرى التعاقد مع الشركات المنتجة على حسب قدراتها الإنتاجية، وهناك أزمة عالمية في إنتاج السيارات، وهو ما يؤدي إلى تأخر إنتاج بعض شركات المبادرة أو الشركات من خارج المبادرة».

مصير السيارات التي يجرى تخريدها

وأكد أن السيارات التي يجرى تخريدها لن يبقى أي جزء منها في الشارع المصري مرة أخرى، إذ طرح مزايدة علنية وفازت بها شركة متخصصة في التخريد، وتقوم حاليًا بتجميع السيارات والتخلص منها لفصل أجزائها وفصل الأجزاء المعدنية وتقطيع الأجزاء المطاطية، وتستخدم في صناعات أخرى بعد ذلك.

وفي وقت سابق، صرح عوض بأن المبادرة تستهدف أن يحصل المواطن المصري على سيارة صديقة للبيئة، إذ تتجه الدولة المصرية على غرار الدول المتقدمة في العالم نحو الاقتصاد الأخضر، مشيرًا إلى أن الحافز الأخضر عبارة عن مقدم للسيارة الجديدة تسدده الحكومة، ممثلة في وزارة المالية نيابة عن المواطن إلى شركات السيارات.