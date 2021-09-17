وزير النقل وكيلا لعروس من أبناء العاملين بورش كوم أبو راضي

شهد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، عقد قران عروسين من أبناء العاملين بورش كوم أبو راضي، التابعة للسكك الحديد بوزارة النقل، وذلك بمشاركته وكيلا عن العروس، خلال عقد القران، بإحدى القاعات بمدينة بني سويف، مساء اليوم الجمعة.

وزير النقل يتلقى دعوة لحضور حفل زفاف وعقد قران عروسين من أبناء العاملين بورش كوم أبو راضي

كان الفريق مهندس كامل الوزير، قد تلقى دعوة من والدي العروسين، اللذين يعملان في ورش كوم أبو راضي، التابعة لهيئة السكة الحديد، لحضور عقد قران نجليهما، قبل أن يبلغ مكتب وزير النقل الأسرتين بحضور عقد القران وسط حالة من السعادة بين جميع العاملين.

والد العروس: الوزير حضر خصيصا للمشاركة في عقد القران

وأكد طارق سعيد عمران، والد العروس، إن الفريق كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، أوفى بوعده، وحضر عقد قران ابنته اليوم الجمعة في محافظة بني سويف، داخل إحدى القاعات، وكان وكيلا للعروس، وهو ما يؤكد اهتمامه بأبنائه من العاملين وتلبية احتياجاتهم.

وسادت حالة من السعادة بين العاملين في هيئة السكة الحديد وورش كوم أبو راضي، التابعة للسكة الحديد، بحضور وزير النقل، للمشاركة في عقد القران.

من جانبه، وجه وزير النقل التحية للعروسين وأسرتيهما، معلنا مباركته لهما ولأسرتيهما، متمنيا لهما حياة سعيدة.