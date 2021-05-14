شاهد.. وزير النقل يفي بوعده ويحضر حفل زفاف ابنة قائد قطار أسوان

حضر الفريق كامل الوزير، وزير النقل، ثاني أيام عيد الفطر المبارك، حفل زفاف ابنة خالد الليثي، قائد قطار النوم 86 بأسوان، الذي أنقذ القطار منذ أسبوعين، من حادث تصادم بجرار زراعى بالقرب من محطة دراو، وكان تفاجأ به على شريط السكة الحديد ونجح ببراعة في تفادي التصادم والتوقف قبل الوصول للجرار الزراعي.

قائد القطار يطلب حضور الوزير فرح ابنته

وخلال تكريمه من وزير النقل، طالب الليثي من الوزير حضور حفل زفاف ابنته، والذي قابله الوزير بالموافقة ووعد بالحضور وتفاجأ الجميع من أهل العروسين، بحضور الوزير ليقدم التهاني لهما في أسوان.

وقدم الوزير التهنئة لأهالي أسوان بعيد الفطر المبارك، وهنأ العروسين بزفافهما، كما وعد بنقل تحيات أهالي العروسين للرئيس السيسي.

والد العروس: أنا بحلم وبلغ تحياتي للرئيس السيسي

وقال خالد الليثي أنا بحلم ومش مصدق إن وزير النقل في بيتي لأنه محصلش منذ إنشاء السكة الحديد وزير نقل يهنئ عامل في فرح قريب له فى منزله، وأتمنى تبليغ سلامي وتحياتي للرئيس السيسي، فيما رد عليه الوزير: «إن شاء الله».

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