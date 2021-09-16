وزير النقل يبحث مع وفد ألماني دعم التعاون المشترك في مجال السكة الحديد

التقى الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، وفد شركة سكك حديد ألمانيا «دويتشه بان»، وذلك لبحث أوجه التعاون المشترك في مجال السكك الحديدية والجر الكهربائي، وحضر اللقاء رئيس هيئة السكك الحديدية وقيادات وزارة النقل والهيئة القومية للأنفاق.

وأشاد الوزير بالتقدم الكبير والمنظومة العالمية التي تدار بها سكة حديد ألمانيا، مشيراً إلى زيارته منذ عدة أشهر لمركز التدريب والمحاكاة التابع لـ«دويتشه بان» في برلين، مؤكدًا تطلعه للتعاون مع الجانب الألماني خلال الفترة المقبلة في مجال السكك الحديدية والجر الكهربائي.

دعم التعاون في الاستشارات الخاصة بمنظومة الصيانة وقطع الغيار وعوامل السلامة

واستعرض الجانبان مقترحات التعاون المستقبلية بين الجانبين، خاصة بعد زيارة وفد «دويتشه بان» خلال الفترة الماضية لورش وخطوط السكك الحديدية المصرية، حيث أوضح الوزير أن هذا التعاون يرتكز على شقين، الأول يتمثل في التعاون في مجال الاستشارات في مجال السكك الحديدية، وذلك في محاور تقديم تحليل ونتائج وتوصيات وإجراءات خاصة بالشؤون الفنية الخاصة بعمليات الإصلاح والعمرات ومنظومة قطع الغيار، وكذلك التعاون في تحقيق منظومة الأمن والسلامة سواء لمستخدمي القطارات أو المعدات والوحدات المتحركة، إضافة إلى التعاون في مجال الموارد البشرية (HR) والذي يتمثل في آلية اختيار الموظفين والتدريب والتأهيل لتأدية المهام الموكل بها كل موظف وفقا لكارت الوصف الوظيفي الخاص به.

ويتمثل الشق الثاني لمجالات التعاون المستقبلي في التعاون الاستثماري مع القطاع الخاص والشركات العالمية في عدد من قطاعات السكة الحديد في مجال الإدارة والتشغيل لعدد من أنشطة السكة الحديد، بهدف المساهمة في تحقيق التنافسية بين الشركات المختلفة، بما يعود على رفع مستوى الخدمة المقدمة لجمهور الركاب، والحفاظ على ممتلكات وأصول مرفق السكة الحديد، وتعظيم موارده.

وذكر وزير النقل، أن أهم القطاعات التي يمكن أن تكون نموذجاً للتعاون المثمر بين الجانبين تتمثل في تحويل ورش السكك الحديدية إلى شركات لزيادة إنتاجيتها، ورفع معدلات الجودة من خلال التدريب المستمر وتوريد أحدث المعدات، وكذلك تحويل قطاع نقل البضائع بالسكة الحديد إلى شركة لزيادة حجم المنقول من البضائع عبر السكك الحديدية، خاصة أن الدولة تولي أهمية كبيرة لتعظيم هذا المجال لتخفيف الأعباء على الطرق، وتقليل التكلفة وزيادة العوائد المالية للهيئة.

ولفت إلى التعاقد مع شركة «سيماف» لتوريد 1000 عربه لنقل البضائع، منها 300 عربة كشف قلاب لأول مره في تاريخ نقل البضائع بالسكك الحديديه المصرية، مشيرًا إلى الانتهاء من تطوير نظم الإشارات على خطوط السكك الحديد المختلفه، حيث سيكون هناك مسارات بخطوط الشبكة لنقل البضائع.

التعاون في مجال إنشاء شركات نقل البضائع والنقل المتميز

وأشار وزير النقل إلى أن إنشاء شركه للنقل السياحي وعربات النوم تمثل نموذجا أيضا للتعاون المستقبلي بين الجانبين، حيث يجرى التعاقد على 200 عربة نوم جديدة ستشكل 10 قطارات نوم فاخرة، وكذلك فإن مجال تجديدات السكة يمثل أحد أهم الأنشطة المشتركة سواء عن طريق إنشاء شركة مستقلة أو بالشراكة مع شركة «إيرتراك» خاصة مع أهمية تجديدات السكة في زيادة عوامل السلامة والأمان بالخطوط.

بحث التعاون في إدارة شبكة القطارات الكهربائية السريعة

وأوضح الوزير أن مصر تنفذ شبكة عملاقة من القطارات الكهربائية السريعة، تشمل خطوط ( العين السخنه / العلمين/ مطروح - 6 أكتوبر/ أسوان / قنا / الغردقة / سفاجا) بإجمالي أطوال 1825 كيلو مترا، لافتًا إلى أن إدارة وتشغيل هذه الشبكة من الممكن أن يشكل نموذجاً رائدا للتعاون بين الجانبين نظراً لما لـ«دويتشيه بان» من خبرة كبيرة في هذا المجال، من خلال إدارة وتشغيل عدد من الخطوط العالمية في عدد من البلدان المختلفة.

وفي ختام اللقاء، اتفق الجانبان على تكثيف اللقاءات بين مسؤولي الجانبين خلال الفتره المقبلة للبدء في تنفيذ مخططات التعاون المستقبلي، وفقاً لأولويات وزارة النقل المصرية.