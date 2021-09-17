شبهة جنائية حول وفاة مصري في إيطاليا.. لقى مصرعه بعد عودته من بلده

أعلنت السلطات المصرية، اليوم، أن التحقيقات التي تمت مباشرتها عقب خبر وفاة مصري في إيطاليا تشير إلى أنه قد تكون هناك شبهة جنائية في حادثة وفاته.

المواطن المصري توفي بعد عودته من إجازة في مصر

وكان وزير القوى العاملة المصرية محمد سعفان، قد تلقى تقريرا عبر الملحق العمالي بميلانو محمود حمزاوي، ورد فيه أن وفاة المصري في إيطاليا تحمل لغزاً، وأنّ المتوفى قد لقي مصرعه عقب عودته من إجازته التي قضاها في مصر، ويرجح أن وفاة المصري في إيطاليا ليست طبيعية وأنّ هناك شبهة جنائية في الوفاة، وأوضحت وزارة القوى العاملة، أن المتوفى يبلغ من العمر 30 عاما من مركز تلا محافظة المنوفية.

العثور على جثة مواطن مصري في مزرعة بإيطاليا

وكانت السلطات الإيطالية قد عثرت على المواطن المصري متوفى أمام إحدى المزارع بجوار قضبان السكك الحديدية حيث يبعد مكان العثور على الجثمان نحو 4 كم من مدينة لودي، ونقلت السلطات الجثة إلى مستشفى مدينة بافيا الإيطالية وذلك لاستخراج التقرير الطبي الخاص بوفاة مصري في إيطاليا.

شبهة جنائية في وفاة المواطن المصري في إيطاليا

وأكّد «حمزاوي» أنه سوف يتوجه بشكل شخصي إلى القنصلية المصرية بميلانو، وذلك لتسليم الأوراق الخاصة بالمتوفى ومنها تقرير المستشفى وشهادة الوفاة الإيطالية فور الحصول عليها من السلطات الإيطالية، وبناء على شهادة وتقرير الوفاة سيتبين ما إذا كانت الوفاة طبيعية أم جنائية، وذلك تمهيدا لإرسال التقرير النهائي.

متابعة عودة الجثمان إلى مصر ومستحقات الأسرة المادية

وعقب ورود الخبر إلى وزير القوى العاملة، أصدر على الفور تعليمات لمكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوى العاملة بالقنصلية المصرية في ميلانو، لمتابعة عودة جثمان المواطن المصري المتوفى في إيطاليا إلى بلاده، بالإضافة إلى متابعة المستحقات المالية للأسرة لدى هيئة التأمينات والمعاشات الإيطالية.