مشهد مرعب لعروسين في الصباحية بالغردقة.. حريق التهم أثاث الشقة (صور)

لم يهنأ العريس «إسلام» وعروسه بفرحتهما سوى ساعات قليلة، ليستيقظا في الصباح على مشهد مرعب في أول أيام الصباحية، حيث التهمت النيران أثاث شقتهما بالكامل، ويتحول إلى كوم تراب، لتنكسر فرحة العروسين، وسط مواساة الجيران الذين هرعوا لمساعدة العروسين في إخماد الحريق، الذي شب بشقتهما، ولكن كانت سرعة النيران أسرع من الجميع.

صدمة العروسين في الصباحية.. النيران أكلت أثاث الشقة بالكامل

ست ساعات فقط هي المدة التي قضاها العروسان بشقتهما منذ َوصولهما في تمام الساعة الواحدة والنصف بعد منتصف الليل إلى شقتهما، الموجودة في الدور الرابع بمنطقة «مبارك 2» جنوبي مدينة الغردقة، ليستيقظا في الساعة السابعة والنصف صباحا على مشهد النيران وهي تلتهم كل محتويات الشقة، وفشلت محاولات العريس، بجانب مساعدة الجيران، في إخماد الحريق والسيطرة عليه، حيث كانت النيران أسرع من الجميع، لكن الجيد في الأمر هو إسلام تمكن من إنقاذ عروسه، وتم عمل محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.

تفاصيل حريق التهم شقة عروسين في الصباحية

يقول العريس «إسلام»، في حديثه لـ«الوطن»: «فرحتنا انطفت يوم الصباحية، ولم اهنأ أنا وعروستي بشقتنا الجديدة سوى ستة ساعات فقط، وقضيت أول أسبوع في شهر العسل بين القسم والنيابة للتحقيق في المحضر الذي حررته بقسم شرطة أول الغردقة بتفاصيل الحريق، وذلك بدأ بسبب اشتعال النيران في الثلاجة، رغم أنها جديدة وده كان أول مرة أشغلها، وبسببها ضاع شقى عمري وكسر فرحتي أنا وزوجتي، ولكن ربنا معايا وحقي مش حيروح، وأنا واثق في تحقيقات النيابة والنائب العام حيجيب لي حقي لأن القضاء في مصر عادل».

ويسرد إسلام تفاصيل الواقعة قائلا: «وصلت أنا وزوجتي إلى شقة الزوجية في منطقة مبارك 2 بمدينة الغردقة في الساعة الواحدة، والنصف صباحا في أولى أيامنا بالشقة، وبعد تناول العشاء قمت بتشغيل الثلاجة الجديدة لأول مرة، ووضعت فيها ما تبقى من وجبة العشاء، مضيفا استيقظنا في الساعة السابعة والنصف صباحا على رائحة دخان كثيف ونيران في الغرفة المجاورة لغرفة النوم، فهرولت سريعا لأجد أن مصدر النيران هو الثلاجة من الداخل، وانتشلت الفيشة سريعا، وبعدها النيران اشتعلت في كل مكان بالشقة، والدخان أصبح كثيفا، ولم أرَ شيئا، وسمعت دقات الباب وفتحت لقيت الجيران وحاولوا مساعدتي في إخماد النيران، لكنها كانت سريعة جدا، وأنقذت زوجتي والحمدلله أننا قدرنا نخرج من الشقة بدون إصابات».

تحرير محضر بالواقعة والعريس يتهم الشركة المصنعة للثلاجة

ويؤكد إسلام، في حديثه لـ«الوطن»، أن سبب الحريق هو الثلاجة، وأنه تم تحرير محضر بالواقعة، وأدلى بأقواله في النيابة، واتهم الشركة المصنعة للثلاجة بأنها السبب في الواقعة، مؤكدا أن تقرير شركة الكهرباء جاء فيه أن جميع وصلات الشقة سليمة، وهذا ما يؤكد قوله، مضيفا أن التقرير الفني لم يتوصل إلى سبب الحريق في الشقة بعد، وهذا ما يؤكد قوله بأن الثلاجة السبب»، مضيفا: «ربنا كبير وحيقف معايا ضد الشركة المصنعة للثلاجة وأنا معايا حق والنيابة حتجيب لي حقي».