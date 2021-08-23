وفاة رضيع ونجاة 8 أطفال في حريق التهم حضانة خاصة بقنا

لقي طفل حديث الولادة مصرعه وجرى إنقاذ 8 آخرين، إثر اندلاع حريق فى مركز للحضانات بمدينة قنا، ودفع مرفق الإسعاف بسيارات لنقل الأطفال لحضانات أخرى.

تلقت أجهزة الأمن إخطاراً بالحريق، وجرى إبلاغ الأجهزة المعنية للتعامل مع الموقف، وسرعة إنقاذ الأطفال ونقلهم إلى حضانات أخرى حفاظاً على سلامتهم، فيما تمكنت سيارات الإسعاف من نقل 8 أطفال إلى حضانات المستشفيات الحكومية المجاورة.

وكان اللواء مسعد أبو سكين، مدير أمن قنا، تلقى إخطارا، يفيد بانتقال سيارات الإطفاء إلى موقع الحريق بوسط مدينة قنا، للسيطرة على الحريق، قبل امتداده للمبان المجاورة، و تبين من المعاينة الأولية، حدوث خلل فى مواسير الأكسجين، نتج عنه اندلاع الحريق وامتداده إلى داخل الحضانات.

وانتقل مدير أمن قنا، إلى موقع الحادث، وتفقد أثار الحريق، وأمر بفتح تحقيق عاجل في الواقعة، وتشكيل لجنة فنية لكتابة تقرير مفصل بذلك وتقديمه للنيابة العامة.

وكان أهالي العزبة في مدينة قنا، ساعدوا في إخماد حريق في حضانة الأطفال أمام مستشفى قنا العام، حتى تم نقل الأطفال إلى الحضانات الخاصة، وقال مصدر أمني، إن النيابة العامة بدأت التحقيق في الواقعة، لمعرفة الأسباب الحقيقة، كما تجري لجنة العلاج الحر مراجعة أوراق تراخيص الحضانة، وقررت النيابة العامة استدعاء صاحب الحضانة للتحقيق معه.

وقال مصدر صحي، في مديرية الصحة في قنا، إن الدكتور راجي تاوضروس، أمر بفتح تحقيق في الواقعة، وتشكيل لجنة طبية لمتابعة حالة الطفال الذي تم نقلهم إلى إحدى الحضانات الخاصة لكتابة تقرير بحالتهم الصحية.