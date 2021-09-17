أجراها فريق من 9 أطباء.. ولادة قيصرية لمصابة كورونا في البحيرة

شهد الحجر الصحي في مستشفى كفر الدوار العام، قبل قليل، حالة ولادة قيصرية لمريضة بفيروس كورونا تدعى «أ. م. ت»، تبلغ من العمر 27 عاما، محولة من مستشفي الدلنجات، وجرى حجزها بالمستشفى وشعرت بآلام الولادة، حيث كانت في الشهر التاسع من الحمل.

إجراء الفحوصات الطبية

وعلى الفور، اجتمع الفريق الطبي المعالج للسيدة الحامل المصابة بفيروس كورونا، والمكون من أخصائي نساء، أخصائي تخدير، أخصائي أطفال، بالإضافة إلى فريق تمريض العمليات، لتبدأ عمليية إجراء الفحوصات الطبية اللازمة، وجرى نقل الحالة لغرفة العمليات بعد تجهيزها وسط إجراءات احترازية ووقائية مشددة لحماية المولود من احتمالية الإصابة بفيروس كورونا.

نجاح عملية الولادة القيصرية لمصابة كورونا

وتم إجراء عملية الولادة القيصرية بنجاح وسط استقرار تام لحالة الجنين، كما أن الأم في حالة صحية مستقرة، وشارك في اجراء العملية عدد من الأطباء والأخصائيين، هم ممدوح جاد «تخدير»، محمود حرب «أخصائي النسا والتوليد»، محمود مسعود «نسا وتوليد»، آية محمد راشد «زمالة نسا وتوليد»، محمد عبد المولى «أخصائي أطفال»، رحمة طارق «زمالة أطفال»، محمد رمضان صبح «أخصائي الجراحة»، منة الدغيدي «زمالة جراحة».

المستشفى يوجه الشكر للطاقم الطبي

ومن جانبه، وجه الدكتور عمرو دويدار، مشرف عام ومدير مستشفى كفر الدوار العام في محافظة البحيرة، بالشكر لجميع أعضاء الفريق الطبي، والفرق المعاونة له كذلك، على الجهد المبذول للارتقاء بالمستشفى وتقديم خدمه أفضل للمواطنين.