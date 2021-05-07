إجراء ولادة قيصرية لمصابة بكورونا بمستشفى سوهاج الجامعي

نجح فريق من قسم النساء والتوليد بالمستشفى الجامعي بسوهاج من إنقاذ حياة سيدة مصابة بفيروس كورونا بعد إجراء عملية قيصرية عاجلة لها واستخراج جنينها بنجاح.

وأوضح الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج، أن المريضة «ش.م» 31 عاما، حضرت إلى استقبال النساء والتوليد، وتعاني من ارتفاع شديد بدرجة الحرارة، حيث كانت حرارتها 39.5 درجة، مع ضيق بالتنفس وإعياء شديد، يرجح إصابتها بفيروس كورونا.

وأضاف «عزيز»، بيان صحفي، اليوم الجمعة، أنه عند فحصها تبين أنها في حالة وضع، وتعاني من آلام ولادة مع اتساع عنق الرحم بمقدار يدل على ولادة وشيكة، ومن ثم تم إجراء الفحوصات اللازمة لها، التي أكدت إصابتها بفيروس كورونا.

قام الفريق الطبي بعمل الجراحة بنجاح، لافتا إلى أنه تم التأكد من سلامة الأم والجنين وهو بصحة جيدة، وتتلقى المريضة حاليا الرعاية اللازمة بقسم العزل بالمستشفى.

وقال الدكتور حسان النعماني القائم بعمل عميد كلية الطب، رئيس مجلس إدارة المستشفى الجامعي، إن عملية الجراحة أجريت بواسطة فريق جراحي مكون من الأطباء «ط. أحمد السيد، ط محمد عبد الحميد، ط. عبدالله أحمد رفعت» من قسم النساء، تحت إشراف الدكتور أحمد حسين، مدرس النساء والتوليد النوباتجي، والطبيب محمد عبداللاه، المدرس المساعد النوباتجي، كما قام بتخدير المريضة الطبيب محمود خلف مدرس مساعد التخدير، وشاركت في الرعاية بالجنين الطبيبة سمر مدحت، وكان على رأس فريق التمريض الحكيمة وفاء السباعي.

وأشار الدكتور حمدي سعد مدير عام المستشفى الجامعي، بأن المستشفى يقوم باستقبال حالات الطوارئ على مستوى المحافظة والمحافظات المجاورة، وأن المصابين بكورونا الذين يترددون على المستشفى الجامعي، يعانون من أمراض أخرى، بجانب إصابتهم بالكورونا، مثل جلطات بالقلب وجلطات بالمخ ونزيف بالمخ، ولادة طبيعية أو قيصرية، فشل كلوي حاد أو مزمن، امراض مناعية، مثل الليمفوما، ما يلقي بعبأ ضخم على الأطباء والتمريض بالمستشفى، ورغم ذلك يقوم الجميع بدورهم على الوجه الأكمل.