فيفي عبده: أنا آخر رقاصة في الفن الشرقي على مستوى مصر

قالت الفنانة فيفي عبده، إنها في إحدى المرات كانت تعمل مع شخص لبناني، وهو من نصحها بوضع أموالها في البنك، بعدما كانت تحتفظ بها في منزلها وأكلتها الفئران، «لقيت الفار واكل الفلوس اللي حطاها في البيت، يعني لازم أحط مصيدة فيران جنب شنطة الفلوس، ساعتها قعدت ألطم وأعيط، ولقيت الفلوس متاكلة من الطروف، الفار كان مزاجه الطروف».

عبده: زي ما عندي دخل زي ما عندي مصاريف والتزامات

وأضافت «عبده»، خلال استضافتها ببرنامج «السيرة»، الذي تقدمه الإعلامية وفاء الكيلاني، على فضائية «DMC»، اليوم الجمعة، أنها قامت بشراء فستان زفاف شقيقتها الصغرى من فرنسا بعدما حصلت على الكثير من الأموال جراء عملها، حيث إنه ومن ضمن متطلبات الشهرة استحسان المأكل والمشرب والملبس، «أنا مش بعرف أحافظ على القرش، وزي ما عندي دخل زي ما عندي مصاريف والتزامات، ومش بعرف أكون حريصة».

فيفي عبده: «منعت أي حد ياكل وأنا برقص.. الفنان بيتسمع والرقص بيتشاف»

وأوضحت أن فرقتها الفنية تعتبرها أسرتها الكبرى، ولا تترك أيا من أعضاء فرقتها في أزمة مالية إلا وتقف بجانبه، «غير كده أنا مبسبش حقي أبدا، وكنت في مينا هاوس برقص ولقيت واحد مدور الكورسي وإداني ضهره، قولتله إنت كنت رايح مسجد عمر مكرم وجابوك هنا، ماتروح. ولف الكرسي واتفرج على النمرة كلها وخدت حقي، وأنا منعت أي حد ياكل وأنا برقص، لأن الفنان ممكن يتسمع ولكن الرقص لازم يتشاف».

وأكدت أنها ترى الرجال أفضل بالنسبة لها من السيدات، نظرا لشعورها بالأمان معهم بشكل أكبر، «فيه واحدة دخلت بيتي وخدت راجل منه كان صاحب زوجي، لكن مخدتش زوجي، جوزي مين اللي تاخده، هو أنا حد يعرف ياخد جوزي مني، وأنا آخر راقصة في الفن الشرقي على مستوى مصر».