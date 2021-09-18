«البنتاجون»: روسيا تمتلك قوات مسلحة قوية.. والسبب واشنطن والناتو

قالت وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون»، إن روسيا تمتلك قوات مسلحة قوية للغاية، معتبرة أنه يجب الفهم كيف تمكنت موسكو من تطوير قدراتها العسكرية بمثل هذه الدرجة خلال السنوات الـ20 الماضية، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وأوضح نائب رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الأمريكية، الجنرال جون هايتن، خلال مشاركته في فعالية للمجلس الأطلسي: «لدى روسيا قوات مسلحة قوية للغاية ويجب الفهم كيف تمكنوا من تطوير قواتهم المسلحة خلال السنوات الـ20 الماضية»، مضيفا: «أعتقد أنه يجب الفهم أن هذه المفاجأة لم تحدث في لحظة واحدة».

مسؤول عسكري أمريكي: روسيا ركزت على تطوير القدرات العسكرية للبلاد بسبب واشنطن و«الناتو»

واعتبر هايتن، أن روسيا ركزت على تطوير القدرات العسكرية للبلاد بسبب الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي «الناتو»، مشددا على أن واشنطن تواجه لأول مرة في التاريخ قوتين نوويتين اثنتين، مشيرا إلى أن هذا الأمر يمثل تحديا هائلا.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، أمس الجمعة، أن قواتها «الجو-فضائية» أطلقت صاروخا في إطار اختبارات الدفاع المضاد للصواريخ، في ميدان التدريب «ساري شاجان» في كازاخستان.

وقالت الوزارة الروسية، في بيان، إن وحدات الدفاع الجوي والصاروخي التابعة للقوات الجو-فضائية الروسية نجحت في ميدان ساري - شاجان التابع لقوات الصواريخ الاستراتيجية بكازاخستان في إجراء اختبار آخر لإطلاق صاروخ جديد من الصواريخ الروسية المضادة للصواريخ.

من جانبه، أشار قائد وحدة الدفاع المضادة للصواريخ التابعة لقوات الفضاء، اللواء سيرجي جرابتشوك، إلى أن سلسلة الاختبارات أثبتت خصائص الصاروخ ومواصفاته، موضحا أن الوحدات الجوية أكملت المهمة بنجاح، وتمكنت من إصابة هدف افتراضي بالدقة اللازمة.