أمن الغربية ينجح في إعادة أحد الأطفال المتغيبين بقرية عياش بالمحلة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية اليوم، من إعادة أحد الأطفال المتغيبين بقرية عياش مركز المحلة بعد اختفائه من القرية صباح الخميس الماضي، في ظروف غامضة وتبين تواجده بمدينة الإسكندرية بقصد التنزه.

أمن الغربية يعيد أحد الأطفال المتغيبين عقب العثور عليه بالإسكندرية

كان اللواء هاني عويس، مدير أمن الغربية، تلقى إخطارا من العميد عصام مصطفى مأمور مركز شرطة المحلة، يفيد بورود بلاغ مفاده اختفاء شقيقين وابن عمتهم أعمارهم تترواح من 7 إلى 12 سنة، من قرية عياش بدائرة المركز، منذ صباح الخميس أول أمس، في ظروف غامضة، الأمر الذي أثار حالة من القلق بين الأهالي خوفًا من تعرضهم للخطف.

تفاصيل اختفاء الأطفال الثلاثه في ظروف غامضة

وتحركت الأجهزة الأمنية لفحص البلاغ لتحديد ملابسات اختفاء الأطفال، وتجمع الأهالي مطالبين بإيجاد الأطفال الثلاثة.

جهود أمنية: الأطفال الثلاثة سافروا معا للإسكندرية للتنزه

وكشف جهود البحث، أن الأطفال الثلاثة سافروا معا للإسكندرية للتنزه وتم إيفاد مأمورية أمنية للإسكندرية، وتم إعادة أحدهما وجاري البحث عن الاخرين وإعادتهما لمدينة المحلة.

وتبين من خلال جهود البحث إعادة أحد الأطفال الثلاثة ويدعى معاذ سامح زنقل 10 سنوات، وتحديد تواجده بمحافظة الإسكندرية للتنزه، وجاري البحث عن الشقيقين محمد ومصطفى رجب الجويلي أولاد خاله خلال 48 ساعة الأخيرة .

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.