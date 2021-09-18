محافظة القاهرة تدرس إقامة معرض لقرية «الفواخير» وتحويلها لمزار سياحي

أكدت المهندسة جيهان عبدالمنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، أن المحافظة تدرس إقامة معرض بقرية الفواخير في مصر القديمة، وذلك في إطار خطة دعم و تسويق منتجاتها داخليا وخارجيا وتحويلها لمزار سياحي، مؤكدة أن صناعة الفخار من أقدم الحرف التي ترسخت في مصر على مدار عصورها التاريخية، وخلفت وراءها تراثا يزخر بالتحف الأنيقة التي تشكل من الطين روائع جمالية، تقدم شهادة حية على ارتقاء الثقافة ورقى الحضارة وجمال الفن على امتداد المكان ومر الزمان، وتفخر بها المتاحف الأثرية باختلاف مواقعها.

تسويق منتجات الفواخير

وشددت نائب المحافظ على أهمية دعم وتشجيع الفن الراقي والحرف المندثرة ومتابعة فتح الملفات الشائكة والمشروعات المتعثرة، وذلك خلال تفقدها لقرية الفواخير بحضور العميد ماجد فوزى، المشرف على متابعة مشروعات المنطقة الجنوبية، وبعض المعنيين بتطبيق المشروع لمناقشة آليات تنفيذ معرض لعدة أيام بقرية الفواخير لعرض وتسويق المنتجات المتعلقة بالفواخير، وجرى اقتراح إقامة معرض كبير مشترك بأشكال متعددة للفنون، كما جرت مناقشة وضع بعض اللمسات الجمالية للقرية إلى جانب اتباع أسلوب وطريقة راقية وتشجيعية لاستقبال الجمهور.

تطوير قرية الفواخير

وأشارت نائب محافظ القاهرة، إلى أنه جرى عرض المقترح الشامل للمعرض بحضور البنك الأهلي لمشاركته المباشرة في إقامة المعرض، حيث يسهم البنك بالتعاون مع محافظة القاهرة في دعم عدة مشروعات مهمة بتكلفة عالية ومتعلقة بالتطوير، ورفع كفاءة بعض الأماكن بالمنطقة الجنوبية على وجه التحديد، كما أنه ساهم بشكل مباشر في تطوير القرية وتركيب أفران الغاز وتوصيل ولاعات الغاز، كما ساهم أيضا في فتح حساب للمستثمرين وبادر أيضا بالمساهمة والتعاون في إقامة المعرض.

حافلات لنقل المشاركين في المعرض إلى قرية الفواخير

ووجهت نائب المحافظ بتوفير حافلات تابعة للمحافظة لنقل المشاركين إلى القرية لتشجيهم والتيسير عليهم، مشيرة إلى أن توفير المناخ الذي يتيح للزائر قضاء أكبر وقت ممكن دون عناء وتوافر كل سبل الراحة والترفيه من أهم عوامل نجاح المعرض، مع توفير بعض المواد الغذائية لجعل المعرض متنفسا ومتنزها بجانب كونه معرضا للفخار والخزف، مع تقديم كل سبل الدعم والتواصل والتنسيق مع الجهات المعنية من خلال خطة ممنهجة ومنظمة لوضعها على خريطة المزارات السياحية وبرامج تنشيط سوق الفخار على المستوى المحلى والعالمي.