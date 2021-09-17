رفع السيارات المتهالكة من شوارع القاهرة.. ومهلة لأصحابها لاستلامها

وجّه اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، رؤساء الأحياء، بالتنسيق مع الشرطة، لإزالة السيارات المتهالكة والمهملة الموجودة بالشوارع والميادين، لاستعادة المظهر الحضاري للشوارع وتسيير الحركة المرورية، ونظرا للدواعي الأمنية يجب التعامل مع السيارات المتروكة بالشوارع، مع اتخاذ إجراءات قانونية ضد تلك المركبات.

وطالب محافظ القاهرة رؤساء الأحياء بعدم السماح بوجود أي مركبات متروكة بجوار المؤسسات الحيوية مثل المستشفيات والمدارس والمباني الحكومية والشوارع الرئيسية والميادين والمحطات والمواقف، ومطالع ومنازل الكباري، والأنفاق وغيرها من المواقع حتى يتم إتاحة الفرصة لتنظيف وتجميل الشوارع وإزالة العشوائيات والقضاء على أي مخلفات تنجم عن تلك التجاوزات.

محضر متضمن بيانات السيارة المتهالكة

ومن الإجراءات التي يتم اتباعها في حال ضبط سيارة متهالكة، بالتنسيق بين الشرطة والوحدة المحلية، القيام برفع المركبات المهملة، أو المتروكة بالطريق على الفور، وإيداعها بالأماكن المخصصة، مع تحديد نفقات الرفع وإيجارها اليومي بقرار من المحافظ، وتكون تلك المركبات في حيازة المحافظة من تاريخ الإيداع بالأماكن المحددة لذلك، ويتم تحرير محضر بالواقعة مدون به بيانات السيارة ومكان تواجدها، وساعة ضبطها ورقم اللوحات والشاسيه والموتور، وكل ما هو متاح من معلومات عن المركبة حتى يتم العرض على نيابة المرور لاتخاذ ما يلزم.

إجراءات بعد ضبط السيارة

وفي غضون 48 ساعة من ضبط السيارة، يتم إبلاغ مالكها بمحضر الضبط، والإجراءات التي تم اتخاذها، وعلى مالك المركبة التوجه إلى نيابة المرور لاستلام ممتلكاته خلال شهرين من تاريخ الإعلان، بطلب يقدم إليه مشفوعا بسند الملكية، وإيصالات سداد كل النفقات والإيجار المستحق، على أن تعود حصيلة تلك النفقات والإيجار للخزانة العامة.

وفي حالة تخلف صاحب السيارة عن تقديم طلب استلامها خلال شهرين إلى النيابة المختصة، يمكن بيع المركبة بعد إبلاغه وذلك عن طريق لجنة تنشأ بكل محافظة وتودع حصيلة البيع بالخزانة العامة.