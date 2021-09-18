اليوم.. الحكم على فتاة «كائن الهوهوز» وصديقها بتهمة التحريض على الفسق

تنعقد المحكمة الاقتصادية في الإسكندرية، اليوم السبت، وذلك بعد قرارها السابق بحجز قضية الفتاة ياسمين المعروفة إعلاميا بـ«كائن الهوهوز» وصديقها إلى جلسة 18 سبتمبر الجاري، وذلك للنطق بالحكم في القضية المتداولة إعلاميا بـ«فتاة الهوهوز».

محاكمة فتاة التيك توك بتهمة نشر الفسق والفجور

يذكر أن النيابة العامة، قررت إحالة قضية فتاة الهوهوز وصديقها إلى المحكمة الاقتصادية لمحاكمة «ياسمين.ع» فتاة تيك توك المعروفة إعلاميًا بـ«كائن الهوهوز»، وصديقها المصور لاتهامهما بنشر الفسق والفجور وخدش الحياء العام على مواقع التواصل الاجتماعي واستغلال المتابعين.

وقررت المحكمة في جلساتها الأخيرة تحديد جلسة النطق بالحكم في قضية فتاة الهوهوز وصديقها في الإسكندرية.

محاكمة فتاة الهوهوز وصديقها في الإسكندرية

وأكدت التحريات التي أجرتها الأجهزة الأمنية، أن ياسمين الفتاة المتهمة صورت فيديوهات داخل شقتها، في عدم وجود طفلتيها، بصحبة صديقها «أسامة» الذي كان يصورها بهدف جني الربح المادي وزيادة عدد المشاهدات، حيث ظهرا معا على أنهم متزوجين إلا أن التحريات أثبتت أنه صديقها وأنها مطلقة ولديها أطفال.

وتبين من خلال التحقيقات أن المتهمة ياسمين والشخص المضبوط غير متزوجين، وتربطهما علاقة صداقة، وأنهما بثا مقاطع الفيديو بغرض تحقيق نسب مشاهدة والاستفادة في الربح المادي.

الأمن يلقي القبض على فتاة الهوهوز وصديقها

وكانت الأجهزة الأمنية ألقت القبض على «ياسمين ع.»، فتاة تيك توك والمتهمة ببث مقاطع فيديو بمساعدة أحد الأشخاص، تتضمن أفعالاً وإيحاءات منافية للآداب، وذلك خلال تواجدها في إحدى الشقق السكنية بمنطقة العجمي غرب الإسكندرية.