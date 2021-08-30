تأجيل محاكمة فتاة «كائن الهوهوز» وصديقها لـ4 سبتمبر المقبل

قررت المحكمة الاقتصادية في الإسكندرية، اليوم، تأجيل محاكمة الفتاة الملقبة بـ«كائن الهوهوز»، بتهمة نشر فيديوهات تحرض على الفسق والفجور مع عشيقها، إلى جلسة 4 سبتمبر المقبل، وذلك بعد تحديد أولى جلسات المحاكمة، اليوم، 30 أغسطس.

فتاة «كائن الهوهوز»

كانت تحقيقات النيابة العامة أثبتت أن المتهمة «ياسمين.ع» المشهورة بـ فتاة تيك توك الشهيرة إعلاميًا بـ فتاة «كائن الهوهوز»، قامت بتصوير الكثير من الفيديوهات خادشة للحياء العام، والتي تتضمن ألفاظًا جنسية صريحة من أجل جني أرباح من وراء تلك الفيديوهات.

وأثبتت تحقيقات النيابة أن فتاة «كائن الهوهوز» مُطلَّقة وأم لطفلتين، وكانت تحاول استغلال المشاهدين على مواقع التواصل الإجتماعي وتدَّعي أنها متزوجة من الشاب الذي يصوِّرها بالفيديو لنشرها على منصة «تيك توك» في محاولة منها للحصول علي أرباح مادية من تلك الفيديوهات التي تعتمد على الإثارة الجنسية وكانت تتحدث بكلمات صريحة وإيماءات جنسية في أغلب الفيديوهات التي نشرتها على تطبيق «تيك توك».

كما أوضحت تحقيقات النيابة العامة أن فتاة «كائن الهوهوز» تربطها علاقة غير شرعية بصديقها الذي يدعى «أسامة»، والذى ظهر معها في الفيديوهات والمتهم معها في القضية، وأن العلاقة غير الشرعية استمرت بينهما عدة مرات حتى ألقت مباحث الآداب القبض عليهما وأحالتهما إلى النيابة العامة للتحقيق معهما بتهمة الخروج على قيم المجتمع ونشر فيديوهات تحرض على الفسق والفجور.