النطق بالحكم ضد فتاة «كائن الهوهوز» وصديقها 18 سبتمبر الجاري

قررت المحكمة الاقتصادية في الإسكندرية، اليوم السبت، النطق بالحكم في محاكمة الفتاة الملقبة بـ«كائن الهوهوز»، بتهمة نشر فيديوهات تحرض على الفسق والفجور مع عشيقها، في جلسة 18 من الشهر الجاري، وذلك بعد تأجيل المحاكمة من قبل.

تأجيل محاكمة فتاة الهوهوز

كانت المحكمة الاقتصادية في الإسكندرية، قررت منذ أيام تأجيل أولى جلسات محاكمة الفتاة الملقبة بـ«كائن الهوهوز»، بتهمة نشر فيديوهات تحرض على الفسق والفجور مع عشيقها، إلى جلسة اليوم، وذلك بعد تحديد أولى جلسات المحاكمة، اليوم، 30 أغسطس الماضي.

من هى فتاة «كائن الهوهوز»؟

وأثبتت تحقيقات النيابة العامة التي أجريت جيال فتاة الهوهوز أن المتهمة «ياسمين.ع» المشهورة بـ فتاة تيك توك الشهيرة إعلاميًا بـ فتاة «كائن الهوهوز»، صورت عدد من المشاهد والفيديوهات خادشة للحياء العام، والتي تتضمن ألفاظًا جنسية صريحة من أجل جني أرباح من وراء تلك الفيديوهات.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة التي جريت عن فتاة «كائن الهوهوز» أنها ليست كما أدعت على السويشال ميديا بأنها متزوجة من الشخص الذي يظهر معها فهى مُطلَّقة وأم لطفلتين، وكانت تحاول استغلال المشاهدين على مواقع التواصل الاجتماعي وتدَّعي أنها متزوجة من الشاب الذي يصوِّرها بالفيديو لنشرها على منصة «تيك توك» في محاولة منها للحصول على أرباح مادية من تلك الفيديوهات التي تعتمد على الإثارة الجنسية وكانت تتحدث بكلمات صريحة وإيماءات جنسية في أغلب الفيديوهات التي نشرتها على تطبيق «تيك توك».

وأكدت تحقيقات النيابة العامة أن فتاة «كائن الهوهوز» تربطها علاقة غير شرعية بصديقها الذي يدعى «أسامة»، والذي ظهر معها في الفيديوهات والمتهم معها في القضية، وأن العلاقة غير الشرعية استمرت بينهما عدة مرات حتى ألقت مباحث الآداب القبض عليهما.