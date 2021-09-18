بعد حادث فتاة المول.. 10 أعراض نفسية تنذر بالرغبة في الانتحار

حذَّر الدكتور وليد شوقي، الباحث المصري في كلية الطب بجامعة نيويورك، من 10 أعراض نفسية تمثل مقدمات للإقدام على الانتحار أو الرغبة فيه عبر ما سماه بـ«أفكار انتحارية»، مطالبًا بضرورة علاج هذه الأعراض حال ظهورها، وذلك على خلفية حادث فتاة مول سيتي ستارز الأخير.

حادث فتاة مول سيتي ستارز

وبشأن حادث فتاة المول، قال «شوقي» في تدوينة له عبر صفحته الرسمية «استشارة طبية» بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: «الفتاة التي ألقت بنفسها من الدور السادس في مول مدينة نصر، أرجوكم لا تستهتروا بكلمة سأنتحر، لا تستهتروا بالمشاعر والاكتئاب، لا يوجد انتحار إطلاقًا بدون مقدمات من الأفكار الانتحارية، وجود أفكار انتحارية هو من أهم الأعراض التي تجعلنا نتجه للدكتور والحجز في المستشفى إلى أن يتم السيطرة على هذه الأفكار بالعلاج».

وأضاف وليد شوقي أن من يقول «أنا عاوز انتحر» في الغالب لديه هذه الأفكار وهو يخوض حربًا لمقاومتها، «فكونوا بجوارهم وإن وُجدت هذه الأعراض اطلبوا العلاج إن لزم الأمر، هذه الأعراض النفسية لا يجب إهمالها» بحسب تعبيره.

وأكد الباحث المصري بطب نيويورك أن المرض النفسي ليس عيبًا وهو مثل أى مرض له علاج ولا يجب السكوت عليه، ومشكلته الكبرى بمجتمعاتنا هو النظر إليه كعيب إلى أن يصل بعض الناس للانتحار، مشيرًا إلى أن هناك أمراضًا نفسية لا تتحسن إلا بعلاج من قبَل الطبيب مثل أي مرض عضوي، وهناك أمراض نفسية هي في الأصل ناتجة عن نقص مواد كيميائية في الجسم لن تتحسن إلا بتعويضها.

10 أعراض نفسية

وسرد «شوقي» 10 أعراض نفسية أكد على ضرورة عدم إهمالها، وهي:

1- الحزن الشديد لأكثر من أسبوعين قد يكون علامة للدخول في الاكتئاب.

2- تغيير في «المود» بشكل سريع جدًا «من الطبيعي أن يتغير المود لدينا ولكن شخصًا يبكي ثم يضحك بشدة دون وجود عامل خارجي» هذا ليس طبيعيًا.

3- الخوف والقلق أمر طبيعي، ولكن إن ازداد لدرجة فقدان السيطرة عليه وخصوصًا عندما يكون مصاحبًا بعدم القدرة على الاسترخاء أو النوم وألم بالجسم، وإذا استمرت هذه الأعراض لمدة أكثر من 6 شهور يجب استشارة الطبيب النفسي.

4- العزلة عن الآخرين لمدة طويلة أمر ليس طبيعيًا.

5- الهلوسة عن طريق رؤية أشياء غير موجودة في الواقع أو الإحساس بأشياء غير موجودة.

6- «الضلالات» مثل شخص يقول إن أحدًا يتآمر عليه لقتله، أو أن شخصية مشهورة تريد الزواج منه وغيرها.

7- النوم زيادة جدًا أو الأرق الشديد لأيام متكررة.

8- البدء في الإدمان.

9- الإحساس بالغضب الشديد.

10- التفكير في الانتحار أو أذي النفس.