الرحلة الأخيرة.. انهيار والدة «فتاة المول» أثناء تشييع جنازتها

طوال 90 دقيقة كانت والدة «فتاة المول» ميار محمد، في حالة انهيار وحزن شديد طوال وقت تشييع جثمانها من مشرحة زينهم حتى أداء صلاة الجنازة عليها في مسجد السيدة نفيسة قبل أن يوارى جثمانها الثرى.

مأساة والدة فتاة المول

والدة «فتاة المول» ظهرت متشحة بالسواد وكانت تحتضن خشبة الجثمان عقب خروجه من مشرحة زينهم، وبقيت جانب جثمان ابنتها داخل سيارة نقل الموتى وكانت بجانبها سيدة أخرى من أقاربها، تواسيها والدموع تنمر من عينيها هي الأخرى.

انهيار والدة فتاة المول

أدى عدد كبير من أقارب فتاة المول صلاة الجنازة عليها من مسجد السيدة نفسية، واتشح أغلبهم بالسواد.

وكانت طالبة في كلية طب الأسنان تدعى ميار محمد، قد انتحرت بإلقاء نفسها من الطابق السادس في مول سيتي ستارز بمدينة نصر قبل 48 ساعة، بسبب معاناتها من ضغوط ومشكلات نفسية وأسرية، بحسب ما انتهت إليه تحقيقات النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لتشريح جثمان الفتاة لبيان أسباب وفاتها رسميا.

لقاء فتاة المول وصديقتها

كانت أجهزة الأمن كشفت عن أن الفتاة رتبت للانتحار قبل ساعات من التخلص من حياتها إذ قابلت صديقتها «نيرة» وزميلتها أيضًا في كلية طب الأسنان داخل كافيه في مول سيتي ستارز قبل ساعات من انتحارها، وأخبرتها بما تعانيه من خلافات ومشاكل مع أسرتها وأنها ترغب في التخلص من حياتها.

رواية والد فتاة المول

واستمعت جهات التحقيق لأقوال والد «فتاة المول» الذي أقر أن ابنته انتحرت بسبب منعه لها من الخروج المتكرر من المنزل مع صديقاتها وزملائها، وأنه لم يعلم بنية ابنته في الانتحار.