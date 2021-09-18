توفيق عبدالحميد: «نفسي أقدم عمل فني يعلمنا إزاي نخلي أولادنا في حضننا»

كشف الفنان توفيق عبدالحميد، عن سبب غيابه الفترة الماضية عن الساحة الفنية، وذلك تزامنا مع احتفاله بذكرى ميلاده، قائلا: «هي ظروف جت مع بعضها لكن إن شاء الله أتعافى صحيا، وأبقى موجود الفترة الجاية وأرجع للفن والحاجة اللي اديتلها عمري كله وبستمتع بيها وأتمنى دايما أقدم حاجة تبقى مفيدة للناس تثري وجدانهم وتخاطب عقولهم».

دي رسالة أنا أتمنى إني أقدمها

وأبدى «عبدالحميد» إعجابه وتقديره بحديث الإعلامية داليا أشرف، مقدمة برنامج «8 الصبح»، المذاع على شاشة قناة «dmc»، اليوم السبت، عن تربية الأطفال، قائلا: «أنا لو ليا فرصة إني أقدم عمل هخاطب فيه الأهالي بكيفية تربية أبنائنا وإزاي يبقوا في حضننا وإزاي يبقوا تحت رعايتنا، وفي نفس الوقت يبقى ليهم حريتهم واستقلالهم دون عنف أو إيذاء بدني أو لفظي، دي رسالة أنا أتمنى إني أقدمها».

العنف والشدة مش الأسلوب الأمثل للتربية

وأضاف الفنان توفيق عبدالحميد: «المشكلة كلها أساسها الحب، الأهالي لما تربي بعنف أو بشدة هي متخيلة إن ده الأسلوب الأمثل لتربية الأبناء دون وضع أشياء كتيرة بتحصل في الاعتبار أولها التطور الزمني اللي بيحصل واختلاف الأساليب، أنا من الجيل اللي اتربى بشدة وقسوة ورافض ده تماما، وشايف إن مش دايما عواقبه محمودة، فممكن يؤدي لضرر بالغ حتى لو أنت نجحت على المستوى القريب، لكن فيه أشياء نفسية وإنسانية عنده بتدمر وتتشوه، التعامل محتاج قدر كبير من الفهم والاحترام والوعي والتقدير».

الفن له دور مهم في إثراء الوجدان ومخاطبة العقل

وتابع: «الفن له دور مهم جدا، الفن ممكن آه يرفه عننا وممكن يبقى مُسلي في بعض الأحيان، لكن مش ده بس الموضوع، والموضوع الأكبر إزاي تُثري الوجدان وتخاطب العقل وتحل المشاكل وتحط إيدك على العيوب وكيفية معالجتها والتعامل معاها، كمان الفن رسالته أسرع، لأنها مش بتبقى نصيحة بقدر أنك بتقدمها من خلال حدث ودراما وأشخاص وصراع زي اللي حصل في مسلسل (حضرة المتهم أبي)، ودة مسلسل مهم وبعتز إني عملتها».