أزمة جديدة تواجه المسارح في نيويورك بسبب قرارات مواجهة «كورونا»

أزمة جديدة يواجها المسرح في الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك بعد قيام عدد من مشغلي المسارح والنوادي الكوميدية في مانهاتن بإقامة دعوى قضائية لمنع إنفاذ أمر إثبات التطعيم، الذي أصدره عمدة مدينة نيويورك، بيل دي بلاسيو، منذ أسبوع ، بدعوى أنه يميز بشكل «غير عادل» و«تعسفي» ضدهم، على حد تعبيرهم.

تركز الشكوى المقدمة في محكمة اتحادية في مانهاتن، بشكل أساسي على إعفاءات النظام للخدمات الدينية في أي مكان، بما في ذلك المسارح الصغيرة التي يتم تأجيرها كثيرًا لهذا الغرض، وللحفلات التي تقام في المراكز المجتمعية والمدارس، وذلك وفقا لما نشرته وكالة «رويترز».

تفاصيل الدعوى المقدمة من أصحاب المسارح في نيويورك

قال دانييل أورتنر من مؤسسة «باسيفيك ليجال»، التي قدمت الدعوى ممثلة أصحاب المسارح، في بيان صحفي، «يتم التعامل مع الخطاب الديني بشكل أفضل من المسرح الحي أو الكوميديا، وهو أيضًا خطاب محمي دستوريًا»، متابعا: «يتم التعامل مع الإنتاج المسرحي الذي يقدمه مركز المجتمع أو قسم الدراما بالمدرسة الثانوية بشكل أفضل من الإنتاج الذي يقدمه عملاؤنا».

وتطرق محامي «باسيفيك ليجال» عن السماح لتأجير المسارح لتأدية شعائر دينية دون فرض نفس الإجراءات المفروضة على المسارح التي تعمل بشكل تجارب، موضحا: «بجانب وجود غناء جماعي في الصلوات ليس هناك حاجة لإثبات التطعيم والأقنعة ليست مطلوبة بشكل صارم، ولكن في المسرح مطلوب إبعاد أي شخص لا يستطيع إثبات أنه تم تطعيمه، على الرغم من عدم وجود غناء والأقنعة مطلوبة بشكل صارم لجميع العملاء».

يزعم المدعون أيضًا أن الأمر ينتهك حقهم الدستوري في المساواة في الحماية، ويزيد من نفقاتهم، ويقلل من إيراداتهم ويؤدي إلى عدم الكفاءة، وتقول الشكوى: «العديد من الموظفين قد استقالوا بعد أن تم الصرتخ في وجههم أو تعرضوا للتهديد الجسدي أو حتى بالبصق من قبل العملاء المستائين من تنفيذ الأمر».

غرامة تصل إلى 5 آلاف دولار لمخالفين قرارات مواجهة «كورونا»

وكان أصدر عمدة مدينة نيويورك، بيل دي بلاسيو، قرار يلزم مؤسسات الترفيه والمطاعم وصالات اللياقة البدنية عدم السماح بالدخول الموظفين والعملاء غير الحاصلين على جرعة واحدة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا على الأقل، وبموجب القرار يمكن تغريم المخالفين مبلغ 1000 دولار إلى 5000 دولار.