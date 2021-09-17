تغريم مسرح خالف إجراءات كورونا الاحترازية

فرضت بلدية هارلم الهولندية غرامة قدرها 2500 يورو على مسرح «De Liefde» في المدينة، أي ما يوازي 46 ألف جنيه مصري، وذلك بعد أن نظم عرضا للممثل الكوميدي ثيو ماسين كامل العدد، مما يتعارض مع الإجراءات المفروضة لمواجهة فيروس كورونا، حيث يُسمح للمسارح بملء ثلثي القاعة كحد أقصى بالزوار.

وقال متحدث باسم البلدية، مساء أمس، إنه تبين أن المسرح يسمح بدخول عدد أكبر من الأشخاص مما هو مسموح به بموجب قواعد فيروس كورونا، ليكون هذا هو سبب فرض العقوبة، وذلك وفقا لما نشره موقع «NL Times».

ونظرًا للإجراءات الحالية لفيروس كورونا، يُسمح للمسارح حاليًا بدخول ثلثي طاقتها الكاملة فقط، ولكن لن يكون القرار ساريا بداية من 25 سبتمبر الجاري.

مسرح يتحدى البلدية هارلم.. ويقيم حفلا مخالفا لإجراءات كورونا

وقرر مسرح هارلم إلغاء الإجراء في وقت سابق، وقال إنه خلال عروض ثيو ماسين يومي الخميس والجمعة سيتم طرح 120 مقعدًا في المساء، ويجب على الزوار إظهار تطبيق «التحقق من كورونا» الخاص بهم مسبقًا، لإثبات حصول الحضور على اللقاح.

وكانت حذرت البلدية في وقت سابق من أنه سيتم تطبيق القواعد، لكن إدارة المسرح أكملت عملها دون الالتفات إلى القواعد وكان حاضرا ما يقرب من 120 شخصا.

وأعلنت البلدية في بيان سابق صادر عنها، أنها لن تتهاون في تنفيذ الإجراءات الاحترازية فيما يتعلق بالسعة الاستيعابية للمسرح، «المشرفون البلديون سيفحصون يوم الخميس ما إذا كان المسرح يمتثل لإجراءات كوفيد 19، إذا كان هناك أكثر من 80 شخصًا في القاعة فستكون هناك غرامة».

بلدية هارلم تهدد بفرض غرامة جديدة على المسرح

وتابعت: «كما سيتم فرض العقوبة إذا لم يمتثل المسرح مرة أخرى لقواعد فيروس كورونا يوم الجمعة، ويسمح لأكثر من 80 شخصًا بالدخول إلى القاعة».