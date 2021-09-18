حملة توعية في احتفالات «أورام أسوان» باليوم العالمي لسلامة المريض

انطلقت اليوم فعاليات الاحتفال باليوم العالمي لسلامة وأمان المريض، بمركز أورام أسوان، الذي يجري تنظيمه لأول مرة، بحضور عدد كبير من المرضى متلقي الخدمة العلاجية، وسط تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، من حيث ارتداء الكمامات ومراعاة التباعد الاجتماعي بينهم، وجاء ذلك بحضور الدكتور محمد شوقي، مدير مركز أورام أسوان، وتحت رعاية مها إبراهيم رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة.

التعريف بالطرق الصحيحة لغسل الأيدي

تضمنت فعاليات الاحتفال باليوم العالمي لسلامة وأمان المريض شرح كيفية غسيل الأيدي بالطريقة الصحيحة، خاصة أن 80% من الأمراض تنتقل عن طريق الأيدي، وعرض فيديو توضيحي لجميع الحضور، أوضح أن مد غسل اليدين تتراوح من 40 إلى 60 ثانية وتشمل المراحل التالية: بل اليدين بالماء، وضع مقدار من الصابون يكفي لتغطية اليدين معًا، فرك اليدين بالراحتين، وفرك ظهر اليد اليسرى براحة اليد اليمنى مع تشبيك الأصابع ثم فعل نفس الشيء باليد اليمنى، خلل الأصابع وشبكها مع فرك الراحتين.

كما شملت الخطوات فرك راحة اليد اليسرى بظهر أصابع اليد اليمنى، وظهر أصابع اليد اليسرى براحة اليد اليمنى مع قبض الأصابع، فرك ظهر الكف اليمنى بإبهام اليد اليسرى بشكل دائري ثم فرك ظهر الكف اليسرى بإبهام اليد اليمنى، وفرك راحة اليد اليمنى بحركة دائرية إلى الخلف وإلى الأمام بحيث تشبك أصابع اليد اليمنى براحة اليد اليسرى والعكس بالعكس، وبعدها تبدأ مرحلة شطف اليدين بالماء، وتجفيف اليد بالمنشفة، وغلق الصنبور بالمنشفة، وبذلك تكون اليدان آمنتين لتقديم الرعاية.

وتضمّن الاحتفال توزيع «بروشورات» التوعية بأمراض الأورام على المرضى الحضور، وعدد من الهدايا العينية، بالإضافة إلى توزيع العصائر والمواد الغذائية على المرضى.

الكشف المبكر على سرطان الثدي يساعد في الشفاء بنسبة 98%

ومن جانبه قال الدكتور أحمد عبد المنعم، منسق الجودة بمركز أورام أسوان، إن الاكتشاف في بدايته أفضل ومردوه أحسن، حيث إن سيدة من كل 8 سيدات تصاب بأورام الثدي، ويعد ثاني أكثر أنواع السرطانات تسببًا في الوفاة، لذلك الكشف المبكر هو الأمثل للحماية، ولكن ليس كل تغير يُعد سرطانًا إلا أنه من الممكن أن يكون نتيجة الالتهابات، لابد أن نراجع الطبيب، والكشف المبكر يساهم في شفاء بنسبة 98%

وأضاف، خلال تصريحات على هامش الاحتفال، أن هناك ٣ مراحل لاكتشاف الإصابة بسرطان الثدي، الفحص الذاتي للثدي، وفي حالة وجود تغير أو أي شك الرجوع للطبيب، تشخيص أمراض الثدي عن الأشعة.