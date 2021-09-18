«القابضة للمياه»: تطبيق برنامج الـSAP لميكنة الأعمال وتقليل الاعتماد

قال المهندس محمد صلاح الدين عبدالغفار، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، إن الشركة واكبت توجهات الدولة نحو التحول الرقمي ورقمنة العمليات المالية والتجارية والسعي نحو تحقيق تكامل العمليات والأنشطة وتطبيق برامج إدارة المؤسسات ARP، والتي تعمل على تفعيل التكامل بين وحدات المنشآت والشركات بما يحقق سرعة ودقة إصدار التقارير والاستغلال الأمثل للوقت والجهد.

تطبيق برنامج الساب SAP كأول شركة تعمل وفق منظومة التحول الرقمي

وأشار رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد في بيان إلى أن الشركة بدأت في تطبيق برنامج الساب SAP كأول شركة تعمل وفق منظومة التحول الرقمي نحو تطوير ورفع كفاءة الأداء وتنفيذ البرامج بعدد 3 قطاعات رئيسية على مستوى الشركة «القطاع المالي - قطاع الموارد البشرية - قطاع المشروعات – وإدارة التحليل الاقتصادي» ضمن فعاليات المرحلة الأولى لمشروع الدعم الفني للحلول المتكاملة للمياه والممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ممثلة لشركة تترا تيك والموجه لخمس شركات شقيقة.

وأضاف أن ذلك يأتي تحقيقا لرؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة، وتوجيهات الشركة القابضة للمياه والصرف الصحي.

البرنامج يسعى إلى تنفيذ خطة إستراتيجية فعالة تستهدف تقليل الاعتماد على الجانب البشري

وقال رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، إن البرنامج يسعى إلى تنفيذ خطة إستراتيجية فعالة تستهدف تقليل الاعتماد على الجانب البشري وسد الفجوة بين متطلبات العمل الحديث والعمليات المحاسبية والسعي لتحقيق الربط الكامل بين مختلف قطاعات الشركة بصفة إلكترونية والربط بين الشركة ومختلف المنظومات الخارجية تحت مظلة برنامج عالمي يقوم على أفضل الممارسات العالمية التي تلبي إجراءات الرقابة الداخلية من خلال تحول البيانات التناظرية إلى رقمية الأمر الذي سيثمر عنه تحقيق الإدارة الفعالة التي ستنعكس على توفير الوقت والجهد ومن ثم الارتقاء بسرعة الأداء الخدمي.