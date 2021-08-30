دورة تدريبية لـ«المركزي للمبيدات» بهدف تطبيق التحول الرقمي في المعامل

ينظم المعمل المركزي للمبيدات دورة تدريبية بعنوان «رقمنة برامج الأداء ورفع كفاءة الكادر الإداري بالمعمل المركزي للمبيدات»، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، وتأتي تلك الدورة ضمن خطة المعمل 2021- 2022، فهي تمثل أهمية كبيرة للكادر الإداري بالمعمل.

تطبيق التحول الرقمي في المعامل

وقال الدكتور شكر عبد السلام مدير المعمل، إن هذه الدورة قام بإعدادها مجموعة متخصصة من المتميزين في هذا المجال، كما أضافت الدكتورة هالة ابو يوسف وكيل المعمل المركزي للمبيدات، أنها تهدف إلى تطبيق التحول الرقمي في المعامل.

جاء ذلك بناء على تعليمات وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير، وتوجيهات الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية، وتماشيًا مع سياسة الدولة المستقبلية في منظومة التحول الرقمي.