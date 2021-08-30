رئيس التحرير

محمود مسلم

دورة تدريبية لـ«المركزي للمبيدات» بهدف تطبيق التحول الرقمي في المعامل

كتب:

الوطن
07:51 م | الإثنين 30 أغسطس 2021
جانب من الدورة التدريبية

جانب من الدورة التدريبية

ينظم المعمل المركزي للمبيدات دورة تدريبية بعنوان «رقمنة برامج الأداء ورفع كفاءة الكادر الإداري بالمعمل المركزي للمبيدات»، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، وتأتي تلك الدورة ضمن خطة المعمل 2021- 2022، فهي تمثل أهمية كبيرة للكادر الإداري بالمعمل. 

تطبيق التحول الرقمي في المعامل 

وقال الدكتور شكر عبد السلام مدير المعمل، إن هذه الدورة قام بإعدادها مجموعة متخصصة من المتميزين في هذا المجال، كما أضافت الدكتورة هالة ابو يوسف وكيل المعمل المركزي للمبيدات، أنها تهدف إلى تطبيق التحول الرقمي في المعامل.

جاء ذلك بناء على تعليمات وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير، وتوجيهات الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية، وتماشيًا مع سياسة الدولة المستقبلية في منظومة التحول الرقمي.  

اقرأ المزيد:

نائب وزير الزراعة: نصدر منتجاتنا لأكثر من 150 دولة حول العالم

5 مشاهد من زيارة وزير الزراعة لـ قنا.. نائب طالبه بتوفير الجاموس

وزير الزراعة يشارك بمؤتمر «تأهيل المساقي وأنظمة الري الحديث» بقنا  

وزير الزراعة يتفقد أنظمة الري الحديث بحقول نجع حمادي

وزير الزراعة ومحافظ قنا يتابعان برامج «باب رزق» لتمويل المشروعات 