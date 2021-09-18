«20 دقيقة تنقذ حياة».. مبادرة للتبرع بالدم في كفر الشيخ

نفذت مديرية الشئون الصحية بكفر الشيخ، برئاسة الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة، وبالتنسيق مع الدكتورة غادة عاشور، مدير إدارة بنوك الدم بالمحافظة، فاعليات مبادرة« 20 دقيقة تنقذ حياة»، وذلك بهدف توعية المواطنين بأهمية التبرع بالدم لإنقاذ حياة المحتاجين للدم.

إقبال كبير على حملة التبرع بالدم من شباب قرية جماجمون

وجرى تنفيذ فاعليات حملة التبرع بالدم بقرية جماجمون التابعة لمركز دسوق تحت إشراف الدكتورة سماح جاد مدير إدارة الطب العلاجي والدكتور محمد أبو السعد، مدير مستشفى دسوق العام، وبمتابعة الدكتور أيمن الجرواني، نائب مدير المستشفى، والدكتور محمد السبكي، مدير بنك دم دسوق، وبالتنسيق مع وشباب قرية جماجمون حيث جرى تنفيذها بمضيفة الرحمة، وشهدت الحملة إقبالا كبيرا من الشباب، كما جرى اتباع كافة الإجراءات اللازمة والتدابير الاحترازية و التباعد الاجتماعي بين المتبرعين واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمنع انتشار العدوى.

كما أكدت مديرية الشؤون الصحية بالمحافظة، أنه يجرى اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية خلال حملات التبرع بالدم لحماية المتبرعين والمختصين بتنفيذ الحملة، موضحة أن التبرع بالدم قد ينقذ حياة إنسان خاصة في الفصائل النادرة التي تجد المديرية وبنوك الدم صعوبة في توفيرها للمرضى، سواء مرضى الجراحات أو المحجوزين في الرعايات أو حتى بعض المصابين بفيروس كورونا، والذين يحتاجون لنقل الدم.

وكيل صحة كفر الشيخ تدعو المواطنين للتبرع بالدم

وقدمت وكيل صحة كفر الشيخ، الشكر للمتبرعين، ولأعضاء الحملة المشاركين، مؤكدة أنه يجرى تنفيذ حملات التبرع بالدم لإنقاذ المرضى في أماكن مختلفة ولتوفير فائض من الدم، كما تأتي أهمية التبرع بالدم في معرفة إذا كان الشخص مصاباً بأي أمراض أم لا، مناشدة المواطنين بضرورة التبرع بدمائهم لإنقاذ حياة غيرهم.