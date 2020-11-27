استمرار فعاليات مبادرة "20 دقيقه تنقذ حياة" للتبرع بالدم في كفر الشيخ

أعلنت الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة في كفر الشيخ، استمرار مبادرة "20 دقيقة تنقذ حياة" للتبرع بالدم وتوفير الفصائل المختلفة لإنقاذ حياة المرضى، مشيرة إلى أن المبادرة واصلت أعمالها اليوم، بمدينة فوة، برعاية إدارة الطب العلاجى بالإشتراك مع إدارات بنوك الدم و مستشفى فوة المركزي.

ووفقًا لبيان صادر عن مديرية الصحة بكفر الشيخ، فإن المبادرة شهدت إقبالا كبيرا، من أبناء مركز ومدينة فوة، اليوم، للتبرع وسط إجراءات احترازية وفرض التباعد الاجتماعي وتطبيق سبل مكافحة العدوى للوقاية من فيروس كورونا، حيث تهدف الحملة إلى نشر ثقافة التبرع بالدم وتوفير الفصائل المختلفة منه.

وكانت مديرية الشئون الصحية بكفر الشيخ، أطلقت مبادرة "20 دقيقة تنقذ الحياة" للتبرع بالدم، قبل أيام، تحت إشراف الدكتورة سماح جاد، مدير إدارة الطب العلاجي، والدكتورة غادة عاشور، مدير إدارة بنوك الدم، وذلك بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني والجمعيات ودور العبادة.

وتأتي المبادرة في إطار الوضع الحالي الذي تشهده البلاد وعزوف المتبرعين عن التبرع بالدم خوفا من العدوى، الأمر الذي تسبب فى نقص في كميات الدم داخل بنوك الدم.

كما تم التنسيق مع بنوك الدم بالمحافظة للبدء في إقامة الحملات المنظمة سواء داخل البنوك أو خارجها، مع اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة والتدابير الاحترازية والتباعد الاجتماعي للوقاية من فيروس كورونا، وشهدت المبادرة تبرع عددا من قيادات المديرية والأطباء بالدم، فيما يجري التنسيق مع هيئة الإسعاف ومنظمات المجتمع المدني والجمعيات الخيرية للحملات بالقرى والمدن.

وأكدت المديرية، أن المبادرات لاقت إقبالا كبيرا من الشباب للتبرع بالدم، معربين عن استعدادهم للتبرع وتقديم المساعدة لكل محتاج لقطرة دم في ظل الظروف الاستثنائية الخاصة بمواجهة فيروس كورونا.