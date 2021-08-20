مدير «مشتقات البلازما» يكشف فوائد وشروط التبرع بالدم: 250 جنيها للمتطوع

قالت الدكتورة نيفين النحاس مدير المشروع القومي للاكتفاء الذاتي من مشتقات البلازما، إن التبرع بالبلازما مفيد للمتبرِع والحاصل على التبرع، موضحًا أن الجسم يجددها تلقائيا خلال 48 ساعة، وأنه من الممكن أن يتم التبرع بها كل أسبوعين، بداية من 16 سنة إلى 60 عاما، لافتةً إلى أن المتبرعين يحصلون على 250 جنيها.

أهمية مشتقات بلازما الدم

وأضافت النحاس، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية خلود زهران مقدمة برنامج «هذا الصباح»، الذي يعرض عبر شاشة «إكسترا نيوز»: «بعد التبرع بها يتم استخراج مشتقاتها مثل عوامل التجلط والبومين وعوامل أخرى تستخدم في علاج عدد من الأمراض مثل الهيموفيليا، وكانت مصر تستورد عوامل التجلط، ولم تكن بعض الدول تسمح بتصديرها، وبالتالي حرصت مصر على صناعة الأدوية الدقيقة لتامين حياة المرضى وتوفير العلاج لهم بشكل دائم».

وتابعت مدير المشروع القومي للاكتفاء الذاتي من مشتقات البلازما، بأن الألبومين مفيد لأمراض الكبد، كما أن مشتقات البلازما مفيدة في علاج مصابي الحروق وبعض مصابي الأورام، لافتة إلى أن التبرع ممكن كل أسبوعين وليس كل 3 أشهر على غرار ما يحدث في التبرع بالدم.

وأردفت: «المتبرع لن يحتاج إلى إجراء أي تحاليل قبل قدومه إلى المركز، لأن المركز سيجري له هذه التحاليل، وهي عبارة تحاليل بروتينات الدم وكرات الدم الحمراء، لأنه إذا كان مصابا بالأنيميا سيكون تبرعه أمر صعب جدا، كما يسمح لمرضى السكر بالتبرع بشرط ألا يكون علاجهم بالأنسولين».

وأكدت، أن طلاب الجامعات هي أكثر فئة عمرية تستهدف الدولة المصرية جمع بلازما الدم منهم، مشيرةً إلى صعوبة الانتقال إليهم في الجامعات لأنهم يجب أن يحضروا بأنفسهم إلى المركز، وبعد التبرع مرتين يحصل أي متبرع على 250 جنيها.