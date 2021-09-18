العمدة: الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تعاطت مع كل متغيرات الساحة

تحدث اللواء عادل العمدة، المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، عن أهم العوامل التي ساهمت في تقدم مصر 38 مركزاً في مؤشر أكثر دول العالم أماناً في 2021، حيث بدأت مصر خطواتها في 2013، ووضعت فيما بعد رؤيتها 2030، مؤكدا أن مصر سعت لذلك التقدم عبر عدة إستراتيجيات أبرزها إستراتيجية مكافحة الإرهاب، وكذلك إستراتيجية مكافحة الفساد، ثم الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وأبرز المتطلبات من الخدمات والواجبات.

الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تعاطت مع كل المتغيرات الموجودة على الساحة

وذكر المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، خلال حواره مع الإعلاميين محمد الشاذلي، وهدير أبو زيد، ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي، وهدير أبو زيد، أن الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تعاطت مع كل المتغيرات الموجودة على الساحة، وهناك إشادات كبيرة من قبل المؤسسات العالمية، موضحا أن إستراتيجية مكافحة الإرهاب، كانت الأساس في تحقيق الأمان، وتحقيق القفزات العالمية في العديد من المجالات المختلفة، مشيرا إلى أن المبادرات الرئاسية الأخيرة ساهمت في نجاح مصر في كل المجالات.

المشاركون في الإرهاب مجرد موظفين سيعودون لبلدانهم عاجلًا أم آجلًا

وفي مداخلة هاتفية للبرنامج علق اللواء أركان حرب ناجي شهود، المستشار بأكاديمية ناصر، على ختام فعاليات التدريب المشترك النجم الساطع 2021، الذي شاركت بها 20 دولة تتقدمهم الولايات المتحدة الأمريكية من الدول الشريكة والصديقة لمصر، فتدريبات النجم الساطع 2021 استضافتها قاعدة محمد نجيب العسكرية بمصر وتعد أكبر المناورات متعددة الجنسيات في العالم، وتشمل تدريبات بحرية وبرية وجوية وقوات خاصة، وانطلقت للمرة الأولى في عام 1980 وبهذا العام يكون تدريب النجم الساطع للمرة السابعة عشر، مشددًا على أن التدريب العسكري المشترك يساهم على التقارب السياسي بين الدول، كما يمهد لتعزيز روابط التعاون والصداقة.

وقال المستشار بأكاديمية ناصر، إن شكل التحديات والتهديدات تتغير يوميًا بشكل مستمر، وخاصة أن الإرهاب لا دين له ولا وطن، مشيرًا إلى أن كل المشاركين في الإرهاب مجرد موظفين سيعودون لبلدانهم عاجلًا أم آجلًا.