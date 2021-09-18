وأنت في مكانك.. اعرف واحسب ضريبتك بنفسك من غير مشاوير للمصلحة

أوضحت وزارة المالية المصرية، متمثلة في مصلحة الضرائب العقارية، أن الضريبة العقارية تحكم بموجب القانون رقم 196 لسنة 2008، وهي ضريبة مفروضة بالفعل بموجب القانون رقم 56 لسنة 1954، تعارف عليها المجتمع بـ«العوايد»، أعيد تنظيم أحكامها بالقانون الحالي، مشيرة إلى طرق حساب الضريبة دون التوجه إلى المصلحة، أو المأمورية التابع لها العقار، فالضريبة العقارية على الوحدات السكنية تقدر بـ10% من القيمة الإيجارية السنوية، للعقار بعد خصم 30% مقابل مصاريف الصيانة للمباني السكنية، و32% مقابل تلك المصاريف للمباني غير السكنية.

طريقة حساب الضريبة دون الذهاب للمصلحة

حساب الضريبة على الوحدات غير السكنية

حد الإعفاء من الضريبة العقارية

وأشارت الضرائب إلى أن كل وحدة في عقار مستعملة في أغراض تجارية أو صناعية أو إدارية أو مهنية يقل صافي قيمتها الإيجارية السنوية عن 1200 جنيه، تعفى من الضريبة العقارية، وتسري الضريبة على كل العقارات المبنية المقامة على أرض مصر عدا غير الخاضعة للضريبة، سواء كانت مؤجرة أو يقيم فيها المالك المكلف بأداء الضريبة بنفسه وسواء كانت تامة ومشغولة، أو تامة وغير مشغولة، أو مشغولة على غير إتمام، ويعني هذا أن كل المباني القائمة حالياً خاضعة للضريبة سواء كانت فيلات مبنية أو عمارات أو عوامات أو شاليهات، أياً كان موقعها الجغرافي.

ونوعت المصلحة إلى الضريبة العقارية تفرض أيضاً على الأراضي الفضاء المستغلة جراجات، مشاتل، مؤجرة وغيرها، على أن ترفع الضريبة إذا أصبحت الأراضي الفضاء غير مستغلة، كما تخضع للضريبة التركيبات التي تقام على أسطح، واجهات العقارات، إذا كانت مؤجرة أو كان التركيب مقابل نفع أو أجر والمقصود بالعقار في القانون الجديد هو كل وحدة سكنية وغير سكنية في المبنى وليس المبنى بالكامل.

أمثلة لحساب الضريبة العقارية

وذكرت الضرائب العقارية أمثلة لحساب الضريبة لوحدة سكنية «مسكن خاص»، القيمة الإيجارية السنوية لها 36000 جنيه، وذلك على النحو التالي:

ـ صافي القيمة الإيجارية السنوية = القيمة الإيجارية السنوية * 70 %.

ـ صافى القيمة الإيجارية السنوية = 36000 * 70 % = 25200 جنيه.

ـ وعاء الضريبة = صافى القيمة الإيجارية السنوية – حد الإعفاء.

ـ وعاء الضريبة = 25200 - 24000 = 1200 جنيه.

ـ الضريبة = وعاء الضريبة * 10%.

ـ الضريبة = 1200 * 10 % = 120 جنيه سنويا.