خبير زراعي: تراجع أسعار الخضروات قبل نهاية ديسمبر المقبل

قال الخبير الزراعي عادل زيدان، إنه مع ارتفاع الطلب على الفاكهة والخضراوات، وزيادة التصدير الفترة الأخيرة، ارتفعت الأسعار، علاوةً على أن التغيرات المناخية والموجة الحارة أثرت سلبًا على إنتاجية المحاصيل، مشيرًا إلى الأسعار ستتراجع في مصر قبل نهاية شهر ديسمبر المقبل، خاصة مع زراعة 40 ألف فدان بطاطس في مشروع «مستقبل مصر».

مشروع الـ1.5 مليون فدان

وأضاف الخبير الزراعي، في تصريحات لـ«الوطن»، أن الحكومات السابقة لم تكن تولي الزراعة الاهتمام الحالي، وإصدار عقود الأراضي الزراعية كان يعاني من بيروقراطية كبيرة، وتحديدًا من عام 2001 حتى 2012، مشيرًا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجَّه بعودة القطاع الزراعي مرة أخرى، عبر مشروع الـ1.5 مليون فدان.

تقليل الهجرة الداخلية من الريف إلى الحضر

وأوضح «زيدان» أن الرئيس يركز على بناء ريف مصري جديد لتعويض الفاقد في الرقعة الزراعية في الريف القديم، ويوفر بذلك فرص عمل للشباب، بالإضافة إلى تقليل الهجرة الداخلية من الريف إلى الحضر.

ولفت إلى أن الأمن الغذائي هو في صميم الأمن القومي المصري، ومصر تعمل حاليًا على توفير خضر وفاكهة صحية وآمنة على صحة المواطنين، والرئيس جعل من كل محافظة هي المسئولة عن تمليك الأراضي التابعة لها بفترات سداد تصل 15 سنة، وأصبح من السهل زراعة أصناف تطلبها السوق، مشيرًا إلى أن وزارة الزراعة تنظم دورات في كل محافظات مصر عبر الإرشاد الزراعي لتوعية المزارعين بالشكل الصحيح، واختيار المنتجات التي تحقق الربح وتوفر احتياجات السوق.

أسباب ارتفاع أسعار الخضراوات

وأرجع «زيدان» ارتفاع أسعار الخضراوات والفاكهة خلال الفترة الأخيرة إلى أن المساحات المزروعة صغيرة مقارنة باحتياجات ومتطلبات السوق، مشيرًا إلى أن العوامل المناخية أيضًا أثرت بالسلب على إنتاج الفاكهة لدرجة أن محصول المانجو بلغ هذا العام 30% فقط من إنتاج كل عام، وأن تصدير الخضراوات للخارج أدى أيضًا إلى حدوث فجوة في السوق المحلية، مما أدى إلى زيادة أسعار الخضراوات والفاكهة.

ونوه الخبير الزراعي بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجَّه بضرورة ضبط الأسعار وتوجيه العاملين في الصوب الزراعية لتوفير السلع الناقصة، وتأمين الأسواق وتلبية الطلب المتنامي على السلع المختلفة.