غرفة القاهرة: «فصل العروات» السبب وراء ارتفاع أسعار الخضروات

واصلت أسعار الخضروات ارتفاعها في أسواق الجملة والتجزئة، أمس الخميس، لتسجل أسعار الطماطم بين 7 و 9 جنيهات، والخيار البلدي من 5 إلى 7 جنيهات، والتفاح الأحمر بسعر 30 جنيها، فيما سجلت أسعار المانجو والكمثرى 20 جنيها للكيلو الواحد، والجزر والكوسة والفلفل من 8 إلى 10جنيهات، وذلك بمحال التجزئة.

استقرار أسعار الطماطم في الأسواق

وقال حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضر والفاكهة بغرفة القاهرة، في تصريحات لـ«الوطن»، إن أسعار الطماطم ستشهد استقرارًا بداية من العام الجديد بسبب ظهور العروات الشتوية، مضيفًا «هذه الأسعار خارجة عن الإرادة، وتسببت فيها الموجة الحارة الماضية».

سلع ارتفعت أسعارها بسبب فصل العروات

وأشار نائب رئيس الشعبة، إلى أن أصنافا ارتفعت أسعارها بجانب الطماطم مثل البطاطس والفاصوليا والمانجو والجوافة والموز، لافتًا إلى أن ذلك لم يؤثر على المعروض منها.

وأضاف، أن السبب وراء ارتفاع أسعار الخضروات والفاكهة في أشهر أغسطس وسبتمبر وأكتوبر هو «فصل العروات»، الذي يؤدي إلى رفع الأسعار في تلك الفترة من كل عام.

وتابع النجيب، بأن التغيرات المناخية كان لها تأثيرها السلبي على إنتاجية الفدان وهو أمر خارج عن الإرادة، حيث تؤدي التغيرات المناخية إلى انتشار العديد من الأمراض الفطرية، ومن ثم تراجع الإنتاج خاصة في وقت العروات.

خسائر الفلاح بسبب فصل العروات

وأوضح نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة، أن الخاسر الأكبر من ارتفاع الأسعار هو الفلاح، حيث يتكبد خسائر طائلة نتيجة تراجع إنتاجية الفدان، خاصة في ظل عدم وجود إرشاد زراعي لأفضل طرق الوقاية من التغيرات المناخية، ما يعرض محاصيل استراتيجية مثل الطماطم والبطاطس والبصل للتلف.

أسعار بعض الخضروات

وسجل سعر الثوم الأبيض نحو 22 جنيهًا، واستقر سعر الكيلو جرام من الفاصوليا عند 10 جنيهات، وصولا إلى 15 جنيهًا، فيما تراوح سعر كيلو الكوسة بين 3 و5 جنيهات، وتراوح سعر كيلو الليمون بين 5 و7 جنيهات، وتراوح سعر كيلو الملوخية في الأسواق بين 1.5 و3 جنيهات، وسعر كيلو القلقاس بين 5 و10 جنيهات، وبلغ سعر كيلو الفلفل الألوان نحو 7 جنيهات، فيما تراوح سعر الفلفل الرومي البلدي بين 2 و4 جنيهات، والفلفل الرومي «صِوب» نحو 5 جنيهات، والفلفل الحامي البلدي بنحو 5 جنيهات.