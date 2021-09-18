هل يجوز قراءة القرآن للميت؟.. المفتي يجيب «فيديو»

أثير جدل مؤخرا حول مدى جواز قراءة القرآن للميت ومدى انتفاعه به، وهل ورد عن النبي أم لا، وفي هذا الصدد، أكد الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، أنه يجوز قراءة القرآن للميت خاصة للوالدين الأب والأم.

قراءة القرآن للميت

وقال «علام» في تصريحات تلفزيونية؛ ردا على سؤال حول قراءة القرآن للميت: «إنه لا مانع إطلاقا أن يقرأ الانسان القرآن ويهب ثواب ما قرأ لأمواتنا ويخص بطبيعة الحال الوالدين لعظم حقهما على الإنسان، ولا يوجد حق أعظم من حق الوالد على ولده والوالدة على والدها، هذا حق عظيم ومرتب عند الله سبحانه وتعالى وكل التوفيق والسداد لمن يرضى عنه والداه».

وأضاف المفتي: «أعلم تماما أيها الابن وأيتها البنت أن الله سبحانه وتعالى يكون رضاه حيث يكون رضا الوالدين وبالتالي توفيقك في حياتك مرتبط بحس تعاملك مع والديك، لو أجرينا استبانة أو استقراء وبحثنا في أحوال الناس، ستجد أن الإنسان الذي وفقه الله تعالى بلا شك أنه كان محسنا إلى والديه، ومطيعا لهما وبارا بهما ومدخلا للسرور عليهما».

طاعة الوالدين

وذكر مفتي الجمهورية قصة عن بعض الكتاب الذي حكى عن مرارة وألم نفسي عنده بأن الفرصة تأتي مرة واحدة وهي عمر الوالدين: يقول بعدما عاد من إحدى السفريات فوجد والده يجلس خلف باب العمارة على كرسي ينتظره، وصل في الثانية عشرة ليلا وفتح الباب وسأله: «كنت فين ياولدي» فأجابه الابن باقتضاب شديد ودخل، وقال بعد ذلك إنه «في هذه اللحظات وأنا أتذكر ذلك كنت استشعر أن والدي كان يريد حوارا».

وأوضح «علام» أن الوالد والوالدة يستمتعان بهذا الحوار الأسري، فيقول: «الآن أشعر بمرارة شديدة لأنني لا أستطيع أن آتي بوالدي ووالدتي لأعوض ما فاتني، اغتنموا الفرصة الآن وعبروا عن كل رضا وسعادة للوالدين وادخل السرور في أي لحظة.. أنت مأمور بالبر».