تفاصيل مقتل مصري في إيطاليا بـ33 طعنة.. واتهام ابنه المضطرب نفسيا

وقعت جريمة قتل بشعة لرجل مصري، كان يقيم في مدينة تريسته الإيطالية، وذلك بعدما تلقى 33 طعنة، وتدور الشكوك حول نجله الذي تعتقد الشرطة الإيطالية أنه هو القاتل.

في التفاصيل، أفادت محطة «راي نيوز» الإيطالية بأن شابا مصريا يبلغ من العمر 24 عامًا، ويقيم في تريسته لمدة عام تقريبًا، متهم بقتل والده أشرف وهدان، البالغ من العمر 55 عامًا، بالطعن حتى الموت.

وقالت صحيفة «البيكولو» الإيطالية: «تفاصيل القتل ليست واضحة للغاية بعد، لكن ليس هناك شك في أن الابن هو الذي قتل والده، فعندما وصلت الشرطة إلى المسكن لم يكن هناك سوى هو، واعتقله رجال الأمن باعتقاله عمليا».

وجود الدماء في كل مكان بالشقة تدل على محاولة الأب الهروب والدفاع عن نفسه

وتابعت الصحيفة: «كانت هناك دماء في كل مكان في الشقة، وهي علامة على أن الأب كان يحاول الهروب والدفاع عن نفسه بطريقة ما، كان جسده مصابًا بجروح في جميع أنحاء جسده، الظهر والبطن، إنها مجزرة».

وأفاد الشاب في التحقيقات بأن العلاقات بينه وبين والده كانت متوترة للغاية، لفترة طويلة، وقال «شعرت بالتهديد» لكن لم يذكر أنه هو الذي قتله.

وقال الجيران إن الأب شخص هادئ تمامًا ولم يفعل أي مشكلة أبدًا وكان لطيفًا وعلى عكس ابنه الذي كان غير هادئ.

وعمل الأب لمدة ثلاث سنوات على الأقل في حانة كبيرة وفقاً للجيران الذين كانوا مذعورين من صوت الشجار والضوضاء القادمة من الشقة التي تقاسمها الأب والأبن مع صبي آخر من خارج البلدة.

ووقع الحادث قبل الساعة 3 مساءً وكان منزل الوالد لا يبعد أكثر من 50 مترًا عن مدخل غرفة الطوارئ في أحد المستشفيات، لكنه توفي في المنزل، حتى قبل وصوله.

وبحسب الجيران، لم تكن هذه هي المرة الأولى التي يتعرض فيها أشرف للهجوم من قبل ابنه، وفي الفترة الأخيرة ساء الوضع، وبحسب زميل للضحية، فإن المهاجم كان يعالج من مشاكل نفسية.

وتأتي هذه الجريمة بعد ساعات من إعلان وفاة الشاب «إسلام عيد أحمد الطباخ»، وفق بيان وزارة القوى العاملة، في إيطاليا.

وكشف بيان وزارة القوى العاملة، حول تفاصيل وفاة شاب في إيطاليا، وجود شبهة جنائية في الوفاة، حيث وجدته السلطات الإيطالية متوفى أمام مزرعة بجوار قضبان السكك الحديدية على بعد 4 كم من مدينة لودي، وجرى نقله إلى المستشفى.