تفاصيل وفاة مصري في إيطاليا.. «شبهة جنائية والوفاة بعد يوم من وصوله»

سادت حالة من الحزن في مدينة تلا بمحافظة المنوفية، بعد الإعلان عن تفاصيل وفاة مصري في إيطاليا وهو الشاب «إسلام عيد أحمد الطباخ»، وفق بيان وزارة القوى العاملة، وقالت مصادر من الأسرة إن وفاة الشاب في إيطاليا كانت منذ 21 يومًا وبعد يوم واحد فقط من وصول الشاب لإيطاليا، مشيرين إلى أن المعلومات تؤكد وجود شبهة جنائية حول الواقعة.

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تفاصيل وفاة مصري في إيطاليا وموعد وصول الجثمان وصلاة الجنازة

وأضافت مصادر من أسرة الشاب «إسلام عيد أحمد الطباخ»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، حول تفاصيل وفاته في إيطاليا، أن الشاب لحق بوالده الذي توفى قبل أربعة أعوام في حادث مروع في إيطاليا هو الآخر، موضحين أن الشاب توفى بعد يوم واحد فقط من سفره.

وأوضحت المصادر أن جثة الشاب المتوفى في إيطاليا ستصل إلى مصر مساء اليوم، مرجحين أن تكون صلاة الجنازة عليه في صلاة الفجر بعد وصوله، مؤكدين أن جميع أفراد أسرته أصيبوا بصدمة كبيرة بعد الإعلان عن الوفاة، خاصة أن الوفاة كانت بعد يوم واحد من سفره.

بيان وزارة القوى العاملة عن وفاة شاب مصري في إيطاليا.. «توجد شبهة جنائية»

وأصدرت وزارة القوى العاملة، بيانًا شرحت فيه تفاصيل وفاة مصري في إيطاليا، مؤكدة أن وزير القوى العاملة أصدر تعليمات لمكتب التمثيل العمالي بميلانو، لمتابعة عودة جثمان الشاب إسلام عيد أحمد الطباخ، ومتابعة مستحقات الأسرة لدى هيئة التأمينات والمعاشات في إيطاليا.

وكشف بيان وزارة القوى العاملة، حول تفاصيل وفاة شاب في إيطاليا، وجود شبهة جنائية في الوفاة، حيث وجدته السلطات الإيطالية متوفياً أمام مزرعة بجوار قضبان السكك الحديدية على بعد 4كم من مدينة لودي، وجرى نقله إلى المستشفى.