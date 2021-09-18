في اليوم العالمي للسلام.. معرض فن تشكيلي في مكتبة مصر الجديدة

تطلق جمعية مصر الجديدة في الساعة 2 من ظهر بعد غد الاثنين وعلى مدى أسبوع، فعاليات المعرض الفني "من أجل عالم منصف ومستدام في اليوم الدولي للسلام"، متخذاً من السلام مفهوماً يعبر من خلاله عن الإبداع الفني الإنساني، والذي يأتي مواكبا لليوم الدولي للسلام الذي يوافق 21 من سبتمبر من كل عام.

15 فنانا من الفئات المختلفة في معرض عن السلام

قال الدكتور نبيل حلمي، رئيس جمعية مصر الجديدة، في تصريحات صحفية، إن المعرض تنفذه مكتبة مصر الجديدة إحدى المنصات الثقافية بالجمعية، بمشاركة 15 فنانا من الفئات العمرية المختلفة رواد المكتبة، يعرضون 30 لوحة فنية نتاج ورش الرسم التي تشهدها المكتبة على مدار العام تحت إشراف الفنان التشكيلي أحمد بيرو، مشيرا إلى أن اللوحات متنوعة كاللوحات التجريدية منها والتعبيرية المنفذة بألوان الأكريليك والألوان الزيتية، بالإضافة إلى لوحات الكولاج وغيرها من اللوحات المنفذة بواسطة مواد مختلفة.

من جانبها قالت سهام الجوهري نائب رئيس الجمعية، إن "الأعمال الفنية المشاركة يعبر خلالها كل فنان برؤيته عن السلام من خلال احتواء الأعمال على مفاهيم جذرية وعميقة، فالبعض تطرق لموضوع السلام بوجه عام بصورة تحمل الأمل والعدالة الإنسانية، كما تمثل السلام في تجسيد السلام الداخلي والذي يحمل مشاعر إنسانية داخلية متضمنة العديد من المبادئ الإنسانية من احترام الخصوصية الفردية والحرية والتماسك والتسامح مع الذات".

كما أكدت إيمان مهدي، مدير مكتبة مصر الجديدة، أن المعرض يضم لوحات تعكس رموز السلام المختلفة بأسلوب الجرافيتي، حيت رسمت حمامة السلام وغصن الزيتون ورموز السلام المختلفة من جميع الحضارات لتعبر عن السلام في توعية ثقافية فنية للجميع لاحترام السلام وحقوق الآخر.

وتابعت: "عبرت الوحات عن الوحدة الوطنية وهي من أهم عناصر تحقيق السلام، فالمعرض دعوة لنبذ العنف ونشر المحبة والحث على الأمن والسلام بين الشعوب بعضها ببعض".

واشارت مهدى ، الى انه وعلى هامش المعرض سوف تقام عدد من ورش العمل تتناول في موضوعاتها تيمه اليوم العالمي للسلام ، تحت اشراف الفنان احمد بيرو وبمشاركة رواد المعرض وتنفذ بمختلف الخامات والالوان والتى تعبر في مضموتها عن السلام واهميته للمجتمعات وكيفية العمل على تحقيقه .