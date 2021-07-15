«أرض الذهب».. احتفالية يوم النوبة العالمي في مكتبة مصر الجديدة غدا

تطلق جمعية مصر الجديدة برئاسة الدكتور نبيل حلمي، غدا في الرابعة عصرا، مهرجان «أرض الذهب وامتداد الجذور»، احتفالا بـ«يوم النوبة العالمي»، والذي يتضمن عدد من الأنشطة والمحاضرات وفقرات فنية وعروض للزي النوبي، والمعارض الثقافية والتراثية، التي تعكس الهوية النوبية ومدى امتزاجها بالحضارة المصرية، وتنطلق الفعاليات بالتعاون مع ابن النوبة ياسر عسكر.

وأكد الدكتور نبيل حلمي، رئيس جمعية مصر الجديدة، في تصريحات صحفية عنه، حرص الجمعية على إقامة احتفالية ثقافية احتفالا بـ«يوم النوبة»، الذي يأتي من منطلق أنّ النوبة إحدى همزات الوصل التي تجمع مصر والسودان، وتعد رافد أساسي من روافد الامتداد الحضاري والثقافي بيت البلدين، موضحًا أنّها احتفالية ينظمها النوبيون بجميع أنحاء العالم سنويا في السابع من يوليو، يحتفلون فيها بأنفسهم وبتراثهم وحضارتهم، وهي الفكرة التي طرحت عام 2004 من قبل عدد من التكتلات النوبية.

من جانبها، شددت سهام الجوهري، نائب رئيس الجمعية، على حضور الثقافة النوبية بقوة داخل حديقة مكتبة مصر الجديدة غدا الجمعة، من خلال معرض للمنتجات النوبية التي تتناثر في أرجاء المكان، رُكنًا يحمل الملابس النوبية (الجرجار)، وآخر يضم الأطباق ذات السمة الخاصة (الكرج)، وآخر يضم المشغولات النوبية.

وأشارت إلى أنّ المنتجات ليست فقط الممثل الوحيد لروح المدينة الجنوبية، فما إن تدلف نحو معرض الملابس والأطعمة النوبية الغارقة في أجواء النوبة، وتسمع الأغاني التراثية يتغنى بها فريق كورال أطفال النوبة، تُبصرها في ملابس بعض الحضور اللائي حرصن على ارتداء الجرجار، وتستنشقها في رائحة الطعام المنبعثة من ركن الأطعمة.

وأوضحت إيمان مهدي، مدير مكتبة مصر الجديدة، أنّ الفعاليات تتضمن معرض رسومات نوبية، تعبر عن عن الأفراح والبيوت النوبية ذات القباب المبنية من الطين والمزينة بالألوان والرسومات المُبهجة من الداخل والخارج الملائمة للبيئة، والتي تجعلها مُنفردة بالجمال في بنائها وديكورها المستوحى من الطبيعة، وتظهر فيها الحيوانات والزهور والمثلثات بألوانها المختلفة، باعتبارها من أبرز الرسومات التي تعكس الثقافة النوبية.

وأضافت أنّ الفن النوبي هو فن مصري بملامح وطباع مصرية، ويمثل هوية وكينونة واحدة للهوية المصرية الغالبة على كل المدن المصرية المختلفة.